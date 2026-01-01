Размер шрифта
Стало известно о попытках Трампа скрыть старение

WSJ: Трамп скрывает под гримом синяки и другие физические признаки старения
Президент США Дональд Трамп стремится скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Как отмечается в публикации, советники американского президента все чаще замечают внешние проявления его возраста. Так, во время съезда Республиканской партии в Милуоки кожа Трампа оказалась настолько чувствительной, что у него началось кровотечение после того, как его случайно задела кольцом генеральный прокурор Пэм Бонди. Журналисты также напомнили, что в ходе первого срока Трамп преуменьшал серьезность симптомов COVID-19 и не разглашал детали медицинских процедур.

25 декабря Трамп появился на публике с синяками на обоих запястьях. В канун Рождества он отвечал на телефонные звонки детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы задать вопросы об упряжке Санта-Клауса. Впоследствии политик признался в употреблении аспирина для разжижения крови в количествах, больших, чем рекомендуют врачи. Он сказал, что не хочет, чтобы густая кровь текла через его сердце.

Ранее британские журналисты заявили о плохом состоянии психики Трампа.

