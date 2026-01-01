В кино вышли «Чебурашка 2» и «Буратино». Стоит ли их смотреть?

Шебутной Чебурашка (голос Ольги Кузьминой, движения Екатерины Чередник) уже почти год живет у ворчливого садовника Гены (Сергей Гармаш) в сочинском дендрарии. За прошедшее время малыш подрос и стал еще более любознательным и озорным. Из-за этого он часто влипает в истории, чем знатно выводит Гену из себя; в эти моменты ушастику кажется, что его друг превращается в злого крокодила. Однажды Генина вспыльчивость приводит к тому, что Чебурашка сбегает из дома в горный поход. К нему присоединяются юные Соня (Ева Смирнова) и Гриша (Илья Кондратенко): девочка думает, что бабушка-шоколатье Римма (Елена Яковлева), хотя ни в чем ей не отказывает, на самом деле ее не ценит, а Генин внук считает, что родителям, ждущим пополнения, он больше не нужен. Обнаружив пропажу, взрослые объединяются и пускаются на поиски детей — пока те сталкиваются с испытаниями дикой природы и встречают в лесу опасного Охотника (Александр Лыков).

Кадр из фильма «Чебурашка 2» (2025) Союзмультфильм

Если для героев главной сказки в истории российского кино после первой встречи прошел всего год, то для нас с момента выхода оригинального фильма — целых три. За это время никто (вернее, почти никто, но об этом позднее) так и не приблизился к нему ни по степени успеха, ни по духу. Хотя попытался плюс-минус каждый. К счастью, сиквел, вновь снятый режиссером Дмитрием Дьяченко («День радио», «О чем говорят мужчины», «Последний богатырь»), подтверждает: у нас по-прежнему есть «Паддингтон» дома.

Кадр из фильма «Чебурашка 2» (2025) Союзмультфильм

В продолжении «Чебурашка» сохранил как эстетический вайб тех семейных картин, что в нулевые замечательно снимали на Западе (среди них, например, бертоновская экранизация «Чарли и шоколадной фабрики»), так и обезоруживающий заряд нефильтрованного гуманизма. Глобально это все еще кино о всеобъемлющей толерантности, но если первая часть сосредотачивалась на вопросах поиска идентичности, принятия инаковости и формирования (создания, восстановления) социальных связей, то вторая рассуждает уже о поддержании этих самых связей, аккуратно заходя на территорию деструктивных паттернов поведения в семьях. Гена несколько раз за фильм повторяет, что Чебурашка «не поддается педагогическому воспитанию», — и тем самым как бы подменяет свой родительский статус наставническим; разница, грубо говоря, в том, что одна любовь безусловна, а другую наоборот нужно все время заслуживать. Это все не революция, конечно, но если в каждой российской киносказке будет содержаться хотя бы одна сопоставимая по ценности мысль, несколько российских киносказок спустя мы, есть вероятность, попадем в чуть более светлое завтра, где сможем сказать: «Мы строили, строили и наконец построили».

Кадр из фильма «Чебурашка 2» (2025) Союзмультфильм

«Буратино», реж. Игорь Волошин

Однажды к папе Карло (Александр Яценко) попадает волшебный ключик, исполняющий желания. А желание у него одно: он всегда мечтал о сыне. Магия ключика вдыхает жизнь в обыкновенное полено, и так у папы Карло появляется Буратино (Виталия Корниенко) — деревянный ребятенок с длинным носом и очаровательной улыбкой. Карло в нем души не чает, однако Буратино постепенно осознает собственную инаковость и начинает в себе сомневаться: раз он не настоящий мальчик, как он может быть хорошим сыном? Тогда Буратино пускается в длинное и опасное путешествие, в котором ему предстоит не только найти себя, но и познакомиться с грозным директором кукольного театра Карабасом-Барабасом (Федор Бондарчук), его забитой труппой (Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев), обаятельными мошенниками Алисой (Виктория Исакова) и Базилио (Александр Петров), мудрой Тортиллой (Светлана Немоляева) и другими удивительными героями.

Кадр из фильма «Буратино» (2025) Кинокомпания «Водород»

После катастрофического «Волшебника Изумрудного города» в прошлом году вера в режиссера Игоря Волошина иссякла. И тут случилось чудо. То ли действительно где-то отыскался волшебный ключик, то ли сработали продюсерские чары Бондарчука, то ли зашитые в сценарий библейские мотивы оказались животворящими — но именно «Буратино» вдруг стал тем самым счастливчиком, что смог приблизиться к планке «Чебурашки». Возможно, потому что в сущности это практически его ремейк. Здесь тоже явно равняются на иностранную классику (кажется, в первую очередь на Криса Коламбуса), но главное, что сам Буратино, как и Чебурашка, — это маленький агент иного, который стремится к принятию и любви и по пути сталкивается с абьюзом со стороны взрослых; с экрана звучит важная фраза «бьет — значит не любит».

Кадр из фильма «Буратино» (2025) Кинокомпания «Водород»

Картина Волошина не везде деликатничает с повестью Алексея Толстого и телефильмом Леонида Нечаева, но быстро становится ясно, что причастные хорошо понимали, что делали. В результате «Буратино», помимо прочего, стал большой удачей с точки зрения киномюзикла: гениальные песни Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина и Булата Окуджавы были аккуратно пересобраны и получили новое дыхание («Песня фонарщиков» по праву сделалась главным здешним оружием, трансформировавшись в лейтмотив), благодаря чему и без того красочные номера превратились в настоящие шоу-стопперы. Бонусом к ним идут блестящие актерские выступления Бондарчука («Деревянность — это лучшее, что может быть в артисте репертуарного театра»), Исаковой и Петрова (мало того, что последний опять с удовольствием изображает Джека Воробья, как в прошлогоднем «Сто лет тому вперед», но теперь и Исаковой дают поиграть кого-то из «Пиратов Карибского моря»).

Кадр из фильма «Буратино» (2025) Кинокомпания «Водород»

В итоге, как и в случае «Чебурашки», по-настоящему удручает тут разве что тотальная приверженность авторов компьютерной графике. Нет, с ней нет больших проблем: встречаются, конечно, совсем чудовищные вещи вроде троицы тараканов (их озвучили Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко; к чему — не ясно, мы и так помнили, что Игорь Волошин умеет снимать хорроры), но главный герой технически выполнен сносно — во всяком случае, по российским меркам. И все-таки фантазия регулярно устремляется в сторону практических эффектов: как бы оно выглядело с всамделишной куклой? Тем более что фильм сам подкладывает себе свинью, вручая Яценко настоящие деревяшки в сцене изготовления Буратино, а потом отнимая у зрителя эту конфету. Что ж, как мы помним, здесь равняются на Криса Коламбуса, а не на Гильермо дель Торо. Видимо, надо сказать спасибо, что не на Роберта Земекиса (его «Пиноккио» еще не скоро покинет наши кошмары).

Кадр из фильма «Буратино» (2025) Кинокомпания «Водород»

Название: «Чебурашка 2»

Дата премьеры: 24 декабря 2025 года (Москва)

Дата выхода: 1 января 2026 года (предпоказы с 28 декабря 2025 года)

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 103 минуты

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Ольга Кузьмина, Екатерина Чередник, Сергей Гармаш, Илья Кондратенко, Елена Яковлева, Александр Лыков, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова, Артем Быстров, Виктор Добронравов, Матвей Лыков

Название: «Буратино»

Дата премьеры: 23 декабря 2025 года (Москва)

Дата выхода: 1 января 2026 года (предпоказы с 25 декабря 2025 года)

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 102 минуты

Режиссер: Игорь Волошин

В ролях: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров, Светлана Немоляева, Николай Дроздов, Антон Шастун, Ваня Дмитриенко