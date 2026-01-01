Размер шрифта
Президент Финляндии в новогоднем обращении заговорил об отношениях с Россией

Президент Финляндии Стубб: отношения с Россией изменились навсегда
Global Look Press

Отношения Финляндии с Россией изменились навсегда, и мир на Украине сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом в новогоднем обращении к гражданам заявил президент страны Александр Стубб, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Глава государства также отметил, что Финляндия сделает все возможное для сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Отношения с Россией изменились навсегда», — сказал он.

27 декабря Стубб заявил, что европейские лидеры проводят консультации по выработке мирного соглашения для Украины на фоне предстоящей встречи президентов США и Украины.

Он отмечал, что переговорщики как никогда близки к достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, и диалог вступил в самую сложную, заключительную стадию. По его словам, спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф последние несколько дней «работали круглосуточно», чтобы сократить число разногласий между сторонами. По его словам, Европа, Украина и США «были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру».

Ранее Стубба уличили во лжи о способности ВСУ противостоять России. 

