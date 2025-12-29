«Голубой огонек» надоел, но чем его заменить?

Что ж, уже через пару дней мы традиционно включим телевизор. Там Лукашин снова перепутает квартиры, Новосельцев обзовет прекрасную Алису Фрейндлих мымрой, а после этих фильмов на всех каналах начнутся вариации старой доброй передачи «Голубой огонек». Без этих героев Новый год в России будто бы не состоится. Вы еще салат оливье у нас отберите или гадкую заливную рыбу. И если фильмы — это всегда ностальгия, то «Голубой огонек» приелся даже тем, кто давно вышел на пенсию.

Впервые зрители увидели программу «На огонек» 31 декабря 1961 года. Она объединила в себе формат довоенных радиозастолий, камерность телевизионного эфира и потребность советских людей в коллективном, но уютном праздновании. Идея была гениальная: каждый зритель чувствовал себя будто за одним столом с любимым певцом, диктором и даже космонавтом, который обращался прямо к нему. Программа существует больше 60 лет и претерпела множество изменений, но ее культурный вес и зрительская любовь тают на глазах. Причиной этому вовсе не глобальное потепление.

В СССР «Голубой огонек» был единственным новогодним шоу для всей страны и обязательной частью праздника. Сейчас пультом можно щелкать до бесконечности, а иногда артисты появляются на нескольких шоу одновременно — так, что начинаешь сомневаться, переключил ли ты вообще канал. Да и звезд этих мы уже видели: то в очередной статье, то в их личном блоге, где они показывают свою жизнь чуть ли не поминутно.

В то время артисты, космонавты, академики и спортсмены были людьми из какого-то другого мира. Они жили иначе, их квартиры были обставлены по-другому, о чем, впрочем, можно было только догадываться, потому что ни Муслим Магомаев, ни Майя Кристалинская не выходили в прямой эфир из своей квартиры с рекламой про «тот-самый-продукт», ссылка на который будет в описании. На концерты и встречи к недосягаемым звездам попадали далеко не все, но многие бережно собирали фотографии, вырезки из газет и открытки с изображениями артистов. И как же здорово было увидеть их лица в новогодней передаче! Будто бы сидишь с ними за одним столом, ешь те же самые салаты и встречаешь Новый год, в котором уж точно будет все хорошо.

Я помню это чувство из детства: взрослые на кухне, запах мандаринов, елка с игрушками еще из бабушкиной молодости и телевизор, который работает фоном, но на самом деле собирает всех в одной комнате. На сцене были многие звезды, которых бабушка знала еще молодыми, под песни которых она танцевала еще до рождения детей и внуков.

А что сейчас? Настоящие легенды СССР давно умерли, а их песни перепевают современные артисты. Каким бы ни был их талант, а у некоторых он вообще отсутствует, — это не то. Не может петь про пять минут никто, кроме Гурченко. А январская вьюга звенит только голосом Нины Бродской.

И кажется, что нужно петь уже другие песни, но перед телевизором сидит так много поколений, что уже непонятно, что именно исполнять. Убрать передачу из телеэфира тоже невозможно, потому что без нее пока неясно, что поставить в сетку. Как бы сказал герой советского фильма «Сильва»: «Надо что-то делать! Надо выпить!» Все верно, но подо что?

Здесь я хочу подумать об этом как маркетолог и как обычный зритель, который каждый год все равно включает телевизор 31 декабря. Хочется оставить что-то объединяющее, но интересное для всех: для бабушек, которые не дружат со «звонилками», и для зумеров, которые буквально родились с телефоном в руках.

Мне кажется, что решение может быть не в отказе от традиции, а в ее расширении. Сделать не просто программу, а цифровой Новый год, где каждая платформа играет свою роль. Для телевизора — красивые съемки, масштабные номера, но не в формате посиделок, а в виде путешествия по новогодним традициям России — от Камчатки до Калининграда. Где артисты не в студии, а общаются с обычными людьми, которые делятся тем, как отмечают праздник.

А для тех, кто присоединился через телефон, — прямые включения со всей страны: стримы городских елок, голосования в реальном времени, возможность выбрать, эфир какого города включится дальше или какую песню поставить следующей.

Кажется, что новогодняя передача изжила себя, но формат объединяющего и теплого события, чтобы встретить всем Новый год, остался. Нам стоит перестать копировать давно ушедших звезд и придумать что-то с тем, что мы имеем сейчас. Ведь 31 декабря мы провожаем все старое, хоть и бережно храним его в памяти, и именно поэтому так хочется, чтобы в новом году у нас появилось что-то свое, новое и по-настоящему общее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.