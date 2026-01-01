«Не самое худшее»: в России оценили результат лыжника Коростелева

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил 12-е место Савелия Коростелева в гонке преследования на 20 км на этапе «Тур де Ски», отметив, что у него был хороший запал. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он пытался удержаться с прицелом на первую группу преследования, но, к сожалению, не смог выдержать темп. Савелий провел гонку в свою силу, удержался на примерно тех же позициях. 12‑е место не самое худшее», — заявил он.

Дистанцию в 20 км классическим стилем он преодолел за 47.55,5. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, от него Коростелев отстал на 1.53,8. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

31 декабря Коростелев занял 64-е место на гонке на 5 км на «Тур де Ски», упав во время заезда.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее мать Коростелева призналась, что расстроилась из-за падения сына на «Тур де Ски».