Не идеализируйте Новый год, чтобы не пришлось разводиться

Прошлый год начался бодро — сразу три мои подруги подали на развод. Как только страна очнулась от новогодних праздников и начала функционировать в обычном режиме, две из трех побежали по судам; третья дошла до инстанций к концу месяца. В итоге все завершили свои браки в марте. Кстати, если глянуть статистику, окажется, что пик разводов приходится как раз на конец зимы — начало весны; но это плоды, посеянные именно в Новый год и Рождество.

Казалось бы, при чем тут праздники? Ну не смогли люди жить вместе, не нашли общего языка, устали друга от друга, в конце концов. И это все понятно, но не задумывались ли вы, почему именно долгие праздничные дни становятся катализаторами глубинных конфликтов, которые выходят на поверхность под бой курантов и за бокальчиком игристого?

Я вот решила задуматься и проанализировать ситуацию — в конце концов, нас ожидают по-настоящему долгие каникулы бок о бок с нашими партнерами, а то и детьми, и приехавшими в гости родственниками. Хочется подготовиться и избежать печальной участи разводящихся. Итак, к чему я пришла.

Первой причиной ссор, которые если не приводят к разрыву, то совершенно точно портят вхождение в новый год, я готова назвать банальное неумение быть вместе. В череде будних дней это неумение не бросается в глаза и не становится критичным фактором, ведь по сути мы из недели в неделю существуем сами по себе, варясь в своих бытовых и рабочих задачах, заботах, потребностях и нуждах. Что мы знаем о партнере — как прошел его день, что сказал его начальник, что случилось в метро, пока он ехал домой? Как мы живем с ним рядом? Наша повседневная рутина налажена, каждый принимает круг своих обязанностей (или попросту смирился с ними и тянет лямку), и мерный бег времени лишь цементирует такое положение вещей, нравится оно нам или нет. Сесть и задуматься об этом просто некогда.

Что же случается, когда вечная суета, постоянная спешка приостанавливается и мы оказываемся один на один с нашими мужьями и женами? У нас возникает прекрасная возможность повзаимодействовать с ними поближе. Тут-то и выясняется, что вообще-то нам не нравится, что… а дальше следует целый список из претензий и недовольств. Праздники ставят на паузу наш дикий ритм и подсвечивают все существовавшие проблемы, и мы будто в замедленной съемке видим всех своих родных, себя, свою жизнь. И часто мы разочарованы всем и всеми.

Еще одна причина, по которой мы усиленно конфликтуем именно в периоды отпусков и праздников, — идеализация этих самых праздников. Как обычно представляется утомленному под конец года человеку торжество? Искры бенгальских огней, богатый стол, нарядные довольные родственники, послушные дети, румяные и рано отправляющиеся спать.

А что имеется в реальности? Ну давайте посмотрим: сначала мы в бешеной гонке за подарками проводим последнюю неделю года, затем толкаемся в очередях или разбираем огромные сумки с доставкой продуктов к столу (параллельно пытаясь оправиться от шока из-за цен), после начинается марафон готовки, уборки… Зовем на помощь партнера, который, конечно же, все делает не так и обижается, когда его поправляют и направляют. Сдерживаем детей, которые разносят с таким трудом свежеубранную квартиру. Подгоняем себя и всех вокруг: скорее, быстрее, скоро праздник, надо еще немного поднажать — и будем отдыхать.

Но почему-то отдых не начинается даже с наступлением долгожданного нового года: не отпускает внутреннее напряжение и разочарование. Разница между ожиданием и реальностью убивает всю радость. Что дальше? А дальше — каникулы, которые почему-то не оказываются сказочно-веселыми: снова нужно готовить, стирать, убирать, только теперь уже на всю семью, собравшуюся вместе.

Приправьте все это — неумение взаимодействовать, отсутствие бытовых договоренностей, неспособность отпустить контроль и не подгонять жизнь под идеальную картинку из интернета — финансовыми разногласиями, обостряющимися между супругами именно в праздничный период. И вы получите сами знаете что — если не развод, то повод крепко о нем задуматься.

Так что же получается — нам никак не избежать конфликтов и ссор, которые надвигаются на нас вместе с наступающим годом? Скорее всего, не избежать — они всегда сопровождают людей в период смены ритма и стиля жизни. Но предупрежден — значит, вооружен: давайте в последние дни уходящего 2025 года постараемся расслабиться и получить максимум удовольствия от той жизни, которая у нас уже есть — с несовершенными партнерами, громкими детьми, требующими внимания, специфическими родственниками. Если мы воспользуемся этой передышкой в череде рабочих будней, чтобы получше узнать себя и своих близких, попытаемся отнестись к ним с благодарностью и вниманием — кто знает, может, и начнется для нас по-настоящему новый год нашей жизни.

С праздниками!

