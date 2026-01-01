Размер шрифта
В России спрогнозировали рост цен на услуги такси в 2026 году

Автоэксперт Зарипова: цены на услуги такси в 2026 году резко вырастут
Shutterstock

В 2026 году несколько факторов приведут к росту тарифов такси в России. Об этом «Газете.Ru» сообщила председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«Сегодня на экономику таксомоторной отрасли давит целый комплекс серьезных факторов, и именно они формируют общий рост затрат перевозчиков. Прежде всего речь идет о страховании. 9 декабря произошло очередное повышение ОСАГО с отметкой «такси». Это традиционно один из самых дорогих расходов перевозчиков, в среднем от 45 тысяч рублей за один полис для компании», — сообщила эксперт.

По ее словам, к негативным моментам также относится высокая стоимость новых автомобилей, недоступные из-за ставки ЦБ автокредиты и лизинг, постоянный рост цен на запчасти и топливо, ремонт и обслуживание автомобилей. Именно этот совокупный рост затрат формирует предпосылки для повышения тарифов для пассажиров, указала Зарипова.

Кроме того, с 1 марта 2026 года вступают в силу требования о локализации автомобилей для такси. Это изменение способно существенно повлиять на структуру автопарка, скорость его обновления и общую финансовую модель работы перевозчиков. Говорить о стабилизации стоимости услуг в 2026-м нет оснований, уверена Зарипова.

Ранее сообщалось, что будет с такси из-за перехода на отечественные авто.

