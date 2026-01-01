В США не поверили в атаку на резиденцию Путина. Россия пообещала передать доказательства

ЦРУ не подтвердило данные об атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина, сообщила WSJ. Источник газеты в Белом доме заявил, что Киев якобы пытался ударить по военному объекту, расположенному вблизи комплекса. В российском Минобороны при этом уточнили, что эксперты расшифровали данные навигационной системы одного из БПЛА — они показали, что конечной целью была именно резиденция. Ведомство пообещало передать эту информацию Вашингтону.

Специалисты провели экспертизу навигационной системы одного из украинских дронов, сбитых 29 декабря на подлете к резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России. По заявлению ведомства, российские спецслужбы смогли извлечь загруженный в беспилотник файл с полетным заданием .

«Расшифровка данных маршрутизации показала, что

конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что эти материалы по установленным каналам будут переданы Соединенным Штатам .

Об атаке на резиденцию российского лидера 29 декабря сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В МО РФ пояснили, что построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия однозначно подтверждают, что террористическая атака «была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер».

Глава МИД РФ также подчеркнул, что она произошла на фоне переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал удар террористическим актом, направленным на срыв переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в то же время неоднократно отрицал, что Киев пытался нанести удар по резиденции Путина, утверждая, что информация о налете беспилотников недостоверна.

ЦРУ не подтвердило атаку

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме при этом сообщила, что американские спецслужбы также не подтвердили информацию об атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина.

«По словам чиновника, США установили, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же районе , что и загородная резиденция Путина, но не в непосредственной близости», — говорится в публикации.

Источник издания также отметил, что такой вывод якобы подтверждается оценкой американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое установило, что попыток нападения на резиденцию Путина не было.

До этого президент США Дональд Трамп 31 декабря опубликовал в Truth Social материал The New York Post с критикой в адрес России. По данным источника Reuters, глава Белого дома сделал это после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал его о заявлениях президента РФ. При этом источник агентства отказался раскрыть содержание беседы Трампа и Рэтклиффа.

Европа не верит

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас ранее также заявила, что не верит в факт атаки украинских военных на резиденцию российского лидера в Новгородской области.

«Российские заявления о недавних ударах Украины по ключевым правительственным объектам на территории России являются преднамеренным отвлечением внимания», — написала Каллас на своей странице в соцсети X, добавив, что подобными заявлениями Москва якобы пытается сорвать переговорный процесс по урегулированию на Украине.

Также глава евродипломатии отметила, что «никто не должен соглашаться» с предъявленными фактами атаки на резиденцию Путина, так как, по ее словам, они являются «необоснованными утверждениями» России.