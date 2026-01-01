Как провести новогодние праздники без вреда для здоровья

Ну как вы там, в 2026-м? Как любят писать в соцсетях, полет нормальный? Уже проснулись? Доедаете? Допиваете? На улице с прошлого года не были? Короче, все идет по плану, как у нормальных людей? Как же я вас понимаю!

Что может быть прекрасней, чем это позднее утро, переходящее в вечер, в самый первый день Нового года, когда наконец-то не нужно никуда бежать, думать, что приготовить и чем заняться. А главное — можно не принимать решений, не обсуждать никаких вопросов и просто замедлиться, как сейчас модно говорить.

Лучшее на свете место для замедления — конечно, диван. Если вы сейчас на берегу какого-то теплого моря, то там замедлиться сложнее. То ли дело мы с нашим коротким днем и ранними сумерками — нам и стараться никак не нужно! Тело само принимает нужное горизонтальное положение, а если приходится встать, то только для короткого броска к холодильнику — и сразу же назад. Часами наверстывать упущенное — смотреть сразу 20 серий шоу, на которое не было времени весь год, закидывая в себя все, что не приколочено.

Что там у нас после 2025 осталось? Оливье, шуба, крабовый, сырная намазка, колбасная нарезка, копченая рыбка. Что заветрилась немного — не беда, икорка вон красная подсохла на бутерброде — ничего, давайте ее сюда, не пропадать же добру, так даже вкуснее. Знакомая же картина? А помните еще пару дней назад выступления разных специалистов, которые предостерегали нас от новогоднего обжорства? Мало того, что вчерашние салаты вообще не очень хорошая идея, особенно если они провели на столе почти всю ночь и только к утру оказались в холодильнике, так еще и вся эта новогодняя вкуснятина давно и безоговорочно признана всеми на свете диетологами, гастроэнтерологами, эндокринологами и даже самим министром здравоохранения Мурашко самой опасной для нашего здоровья.

Казалось бы, каждый доктор честно предупреждает: если поужинать жирной колбаской, салатами, мясом «по-французски» и залить все это приличной дозой алкоголя, то тут уже не о лишних килограммах надо беспокоиться, а об угрозе панкреатита или вовсе инфаркта. «Отдавайте предпочтение овощам», — говорит гастроэнтеролог, — «и ваша поджелудочная скажет вам спасибо». Дальше на авансцену соцсетей выходит терапевт и начинает вещать про соль — тоже ведь тихий убийца, белый яд, избыточное потребление которого ведет к повышенному артериальному давлению и проблемам с почками. Минздрав предупреждает.

Легким не понравится, если вы вдруг решите под воздействием момента предаться вредной и опасной привычке табакокурения, желудок не выдержит острого, а сердце и сосуды окажутся в опасности от изобилия жира. В общем, какой-то просто квест на выживание в экстремальных условиях — а вы-то думаете, что отдыхаете.

А теперь вопрос. Приходила ли вам когда-нибудь в первые дни нового года мысль о том, чтобы следовать полезным рекомендациям и вместо традиционных пяти тысяч калорий за один присест употребить вареное яйцо, салат из огурцов, помидоров и зелени и запить все это бокалом минеральной воды? Ладно уж, можно с газом ради праздника. Нет, если вы только что выписались из стационара, где вам удаляли камни из поджелудочной, тогда другой разговор, здоровья вам, кстати! А если вы обычный человек — то зачем из года в год проводятся эти сеансы запугивания? Да впрочем, в наше время победивших уколов для похудения врачам можно будет расслабиться: стремительно стройнеющие с помощью инъекций граждане если и съедят что-то вредное, то буквально пару ложек — аппетита же у них нет.

Предположим, вы благополучно пережили первое января и второго решили все-таки выйти на улицу — посмотреть, что там новенького и, опять же, воплотить в жизнь собственные обещания вести более активный и здоровый образ жизни. Но и тут вас может подстерегать опасность. Во-первых, вирусы. Вот они гуляют толпами повсюду, и все так и норовят ими поделиться, поэтому общественный транспорт и публичные пространства отпадают. Тогда, возможно, прогулка? Но и тут нас ждут опасности в виде льда и снега! Травматологи тоже сказали свое слово и призвали к осторожности всех катальщиков на горках, санках, лыжах и коньках.

Получается, лучшая стратегия — это пить воду на диване, читая книгу, чтобы не портить зрение экранами, раз в полчаса совершая приседания, наклоны и вращения туловища. Можете еще растяжечку, но только осторожно! Про психологический статус этого отдыхающего эксперты молчат. Понимают наверное, что таких людей в природе не существует.

Впереди у нас еще десять дней, давайте проведем их так, чтобы не было мучительно больно. Панику, конечно, отставить, но и палку перегибать не стоит. Не потому, что откажут внутренние органы, а просто можно — раз! — и не влезть после праздников в любимые джинсы, например. А оно нам надо, учитывая, что все ждут подорожания? Поэтому веселимся, отдыхаем, наслаждаемся и все себе позволяем, но в меру!

