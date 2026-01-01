Десятки погибших от дронов и поезда в снежном плену. Главные происшествия новогодней ночи

Новогодняя ночь и первые часы 1 января в ряде регионов России прошли на фоне чрезвычайных происшествий — от массированных атак беспилотников до транспортных коллапсов и пожаров.
Трагедия в Херсонской области
В Херсонской области 24 человека погибли и свыше 50 пострадали в результате удара дронов ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются…» — написал Сальдо.
Он уточнил, что значительная часть людей, находившихся в кафе и гостинице, погибла в результате пожара, возникшего после удара. Среди жертв есть ребенок.
Один из беспилотников был оснащен зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня. Из-за сильного возгорания эвакуация всех посетителей оказалась невозможной. Пожар удалось полностью ликвидировать только к утру. В настоящее время пострадавшие получают медицинскую помощь, врачи продолжают бороться за их жизни.
«Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов», — заявил Владимир Сальдо.
Атаки БПЛА в регионах
Также сообщалось о налетах беспилотников на другие регионы. По данным Минобороны, над территорией России были уничтожены и перехвачены 168 беспилотников. Над Московским регионом сбили 12 БПЛА, из них девять — при подлете к столице.
Наибольшее число дронов — 61 — было перехвачено над Брянской областью. Еще 25 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом и семь — над Калужской областью.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотники были перехвачены в период с 1:00 до 4:00 над Малоярославецким и Жуковским муниципальными округами, а также на окраине Калуги. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ночные часы неоднократно информировал об уничтожении дронов на подлете к столице. О первом сбитом БПЛА он сообщил в 23:55, а к 3:50 их число достигло девяти.
После полуночи в аэропорту Домодедово вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
Снежный коллапс на юге
На фоне сильных снегопадов и метелей в южных регионах страны начались серьезные проблемы с транспортом. В частности, поезд Поезд Ростов — Адлер задерживался более чем на 11 часов, застряв в Краснодарском крае. Очевидцы сообщали, что в поездах закончилась еда и вода.
«Нам обещали питание в Белореченске, но до него 1,5 часа быстрым ходом. Время уже 19:00, а в поезде — маленькие дети. Еды нет, вода тоже заканчивается, уголь тоже заканчивается. Скоро все закончится, и мы просто начнем мерзнуть», — рассказали «Осторожно, новости» пассажиры рейса № 442.
Пассажиры поезда Москва — Сочи, застрявшего в Краснодарском крае из-за транспортного коллапса, сообщили, что РЖД «разводит руками», а им пришлось встречать Новый год в вагоне. Состав задержался более чем на 20 часов.
Транспортный коллапс произошел на отдельных участках федеральных трасс: движение осложняли снежные заносы и гололедица, на дорогах образовывались многокилометровые пробки.
О масштабных пробках сообщали в Красной Поляне. В одном из районов из-за снега упало дерево, которое перекрыло дорогу.
«Просто все стоит. Люди идут пешком, так как транспорт не движется», — рассказали «Осторожно, новости» очевидцы.
Также на пробки, вызванные большим количеством снега, жаловались жители Сочи.
Во дворе частного дома в Майкопе из-за сильного снегопада обрушился навес, в результате чего погиб один человек. В Майкопе и пяти районах Адыгеи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
«Из непростых вопросов — опасное скопление снега на навесах. К сожалению, в Майкопе случилась трагедия — из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники — обошлось без пострадавших. Вводим режим ЧС в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах», — говорится в его сообщении.
Обильные осадки привели к отключениям электроэнергии в ряде населенных пунктов, а также к перебоям с теплоснабжением жилых домов. Социальные объекты, оставшиеся без света, подключили к дизельным генераторам. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, жителям и туристам рекомендовали временно отказаться от поездок на личном транспорте.
Заблудились под Новый год
В Ленинградской области вечером 31 декабря спасли 45-летнего мужчину и его 16-летнего сына — они рассказали, как провели ночь с 30 на 31 декабря в лесу после того, как сбились с пути. По их словам, во время прогулки с собаками они зашли в чащу, пытаясь уйти от волков, и в итоге потеряли ориентиры. Ночевать пришлось у поваленного дерева вместе с животными.
«Там дерево повалено было, мы лапника настелили и сбоку его настелили, плюс собаками обложились и легли, потому что ночью идти без толку», — рассказал мужчина.
Пожары из-за салютов и свечей
Еще одной проблемой стали пожары, возникшие в результате неосторожного обращения с пиротехникой. В разных регионах зафиксированы возгорания в квартирах и частных домах из-за салютов, а также из-за оставленных без присмотра свечей. Канал Kub Mash сообщил о пожаре на балконе многоэтажного дома в Краснодаре.
По словам очевидцев, салют неожиданно поменял траекторию полета и залетел в открытое окно, вызвав возгорание. Хозяевам удалось быстро потушить пожар.
Во Владивостоке искры от фейрверка попали на сухую траву на крутом косогоре. Жители вызвали пожарных, но сумели потушить пламя подручными средствами: водой из ведер и снегом.
В свою очередь в Петропавловске-Камчатском в окно квартиры одного из домов влетела сигнальная ракета. Снаряд поджег вещи, квартиру начал заполнять едкий дым, сообщили очевидцы газете Kp.ru. Жильцам удалось самостоятельно потушить возгорание.
В Благовещенске восемь человек спасли после пожара, вызванного свечей. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, огнем повреждены вещи на площади 20 квадратных метров, в тушении было задействовали 27 человек и 7 единиц техники.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в праздничные дни.