Десятки погибших от дронов и поезда в снежном плену. Главные происшествия новогодней ночи

Более 20 человек погибли из-за удара ВСУ по кафе в Херсонской области

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе в поселке Хорлы Херсонской области, 1 января 2026 года

Новогодняя ночь и первые часы 1 января в регионах России были омрачены чередой чрезвычайных происшествий. Самой масштабной трагедией стал удар дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, где погибли 24 человека, включая ребенка, еще более 50 пострадали. Силы ПВО отразили массированную атаку из 168 БПЛА. Одновременно сильные снегопады вызвали транспортный коллапс на юге, задержав поезда на многие часы и парализовав трассы. В Майкопе человек погиб от обрушения навеса, а в нескольких регионах произошли пожары из-за пиротехники и свечей.

Трагедия в Херсонской области

В Херсонской области 24 человека погибли и свыше 50 пострадали в результате удара дронов ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются…» — написал Сальдо.

Он уточнил, что значительная часть людей, находившихся в кафе и гостинице, погибла в результате пожара, возникшего после удара. Среди жертв есть ребенок.

Один из беспилотников был оснащен зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня. Из-за сильного возгорания эвакуация всех посетителей оказалась невозможной. Пожар удалось полностью ликвидировать только к утру. В настоящее время пострадавшие получают медицинскую помощь, врачи продолжают бороться за их жизни.

«Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов», — заявил Владимир Сальдо.

Атаки БПЛА в регионах

Также сообщалось о налетах беспилотников на другие регионы. По данным Минобороны, над территорией России были уничтожены и перехвачены 168 беспилотников. Над Московским регионом сбили 12 БПЛА, из них девять — при подлете к столице.

Наибольшее число дронов — 61 — было перехвачено над Брянской областью. Еще 25 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом и семь — над Калужской областью.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотники были перехвачены в период с 1:00 до 4:00 над Малоярославецким и Жуковским муниципальными округами, а также на окраине Калуги. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночные часы неоднократно информировал об уничтожении дронов на подлете к столице. О первом сбитом БПЛА он сообщил в 23:55, а к 3:50 их число достигло девяти.

После полуночи в аэропорту Домодедово вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Снежный коллапс на юге

На фоне сильных снегопадов и метелей в южных регионах страны начались серьезные проблемы с транспортом. В частности, поезд Поезд Ростов — Адлер задерживался более чем на 11 часов, застряв в Краснодарском крае. Очевидцы сообщали, что в поездах закончилась еда и вода.

«Нам обещали питание в Белореченске, но до него 1,5 часа быстрым ходом. Время уже 19:00, а в поезде — маленькие дети. Еды нет, вода тоже заканчивается, уголь тоже заканчивается. Скоро все закончится, и мы просто начнем мерзнуть», — рассказали «Осторожно, новости» пассажиры рейса № 442.

Пассажиры поезда Москва — Сочи, застрявшего в Краснодарском крае из-за транспортного коллапса, сообщили, что РЖД «разводит руками», а им пришлось встречать Новый год в вагоне. Состав задержался более чем на 20 часов.

Транспортный коллапс произошел на отдельных участках федеральных трасс: движение осложняли снежные заносы и гололедица, на дорогах образовывались многокилометровые пробки.

О масштабных пробках сообщали в Красной Поляне. В одном из районов из-за снега упало дерево, которое перекрыло дорогу.

«Просто все стоит. Люди идут пешком, так как транспорт не движется», — рассказали «Осторожно, новости» очевидцы.

Также на пробки, вызванные большим количеством снега, жаловались жители Сочи.

Во дворе частного дома в Майкопе из-за сильного снегопада обрушился навес, в результате чего погиб один человек. В Майкопе и пяти районах Адыгеи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«Из непростых вопросов — опасное скопление снега на навесах. К сожалению, в Майкопе случилась трагедия — из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники — обошлось без пострадавших. Вводим режим ЧС в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах», — говорится в его сообщении.

Обильные осадки привели к отключениям электроэнергии в ряде населенных пунктов, а также к перебоям с теплоснабжением жилых домов. Социальные объекты, оставшиеся без света, подключили к дизельным генераторам. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, жителям и туристам рекомендовали временно отказаться от поездок на личном транспорте.

Заблудились под Новый год

В Ленинградской области вечером 31 декабря спасли 45-летнего мужчину и его 16-летнего сына — они рассказали, как провели ночь с 30 на 31 декабря в лесу после того, как сбились с пути. По их словам, во время прогулки с собаками они зашли в чащу, пытаясь уйти от волков, и в итоге потеряли ориентиры. Ночевать пришлось у поваленного дерева вместе с животными.

«Там дерево повалено было, мы лапника настелили и сбоку его настелили, плюс собаками обложились и легли, потому что ночью идти без толку», — рассказал мужчина.

Пожары из-за салютов и свечей

Еще одной проблемой стали пожары, возникшие в результате неосторожного обращения с пиротехникой. В разных регионах зафиксированы возгорания в квартирах и частных домах из-за салютов, а также из-за оставленных без присмотра свечей. Канал Kub Mash сообщил о пожаре на балконе многоэтажного дома в Краснодаре.

По словам очевидцев, салют неожиданно поменял траекторию полета и залетел в открытое окно, вызвав возгорание. Хозяевам удалось быстро потушить пожар.

Во Владивостоке искры от фейрверка попали на сухую траву на крутом косогоре. Жители вызвали пожарных, но сумели потушить пламя подручными средствами: водой из ведер и снегом.

В свою очередь в Петропавловске-Камчатском в окно квартиры одного из домов влетела сигнальная ракета. Снаряд поджег вещи, квартиру начал заполнять едкий дым, сообщили очевидцы газете Kp.ru. Жильцам удалось самостоятельно потушить возгорание.

В Благовещенске восемь человек спасли после пожара, вызванного свечей. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, огнем повреждены вещи на площади 20 квадратных метров, в тушении было задействовали 27 человек и 7 единиц техники.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в праздничные дни.