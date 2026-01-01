Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Фото

Миллионы огней, танцы и первый рассвет. Как мир встретил 2026 год

Звезды разошлись. Топ распавшихся пар 2025 года
Хабенский, Миронов, Шахназаров: кто пришел на прощание с Алентовой
Америка в огне и триумф «Аноры». Главные фотографии 2025 года по версии «Газеты.Ru»
Секс-символ ХХ века. Умерла Брижит Бардо

Жители Новой Зеландии и Океании первыми на планете отметили наступление 2026 года. Раньше всего 1 января наступило на Острове Рождества в Тихом океане. Там отметили Новый год, когда в Москве было 13:00. В России 2026-й первыми встретили жители Чукотки и Камчатки. В Москве тысячи людей в новогоднюю ночь гуляли по Никольской и встречали бой курантов около Красной площади.

По всему миру — от Сиднея до Рио-де-Жанейро — проходили праздничные мероприятия, запускали фейерверки, устраивали концерты и световые шоу. В Японии, где 1 января встречают скромнее и тише, чем в России, Европе и США, тысячи людей молились в храмах и святилищах о здоровье, счастье и успехе в новом году. В Южной Корее же по традиции жители встречали первый рассвет года. Грандиозные гуляния прошли и на пляже Копакабана в Бразилии — около двух миллионов человек приветствовали 2026-й под шум прибоя и залпы фейерверков.

Как мир встретил 2026 год — в нашей галерее.
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+