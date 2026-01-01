Миллионы огней, танцы и первый рассвет. Как мир встретил 2026 год

Жители Новой Зеландии и Океании первыми на планете отметили наступление 2026 года. Раньше всего 1 января наступило на Острове Рождества в Тихом океане. Там отметили Новый год, когда в Москве было 13:00. В России 2026-й первыми встретили жители Чукотки и Камчатки. В Москве тысячи людей в новогоднюю ночь гуляли по Никольской и встречали бой курантов около Красной площади.

По всему миру — от Сиднея до Рио-де-Жанейро — проходили праздничные мероприятия, запускали фейерверки, устраивали концерты и световые шоу. В Японии, где 1 января встречают скромнее и тише, чем в России, Европе и США, тысячи людей молились в храмах и святилищах о здоровье, счастье и успехе в новом году. В Южной Корее же по традиции жители встречали первый рассвет года. Грандиозные гуляния прошли и на пляже Копакабана в Бразилии — около двух миллионов человек приветствовали 2026-й под шум прибоя и залпы фейерверков.

Как мир встретил 2026 год — в нашей галерее.