Посол Антонов рассказал, что диалог России с США по визовым проблемам возобновится

Диалог, связанный с визовыми проблемами между Россией и Соединенными Штатами планируется, возобновить в скором времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«В самое ближайшее время возобновляем диалог по визовым проблемам с американскими коллегами», — заявил Антонов во время мероприятия в посольстве.

Других подробностей, касающихся предполагаемых переговоров Москвы и Вашингтона, сейчас нет.

В воскресенье, 20 июня, Антонов вернулся на рабочее место в Вашингтоне. Он прилетел в Нью-Йорк в тот же день. По прибытии в этот город дипломат заявил, что проблемы в российско-американских отношениях являются очень серьезными, однако Россия готова к конструктивному разговору для поиска решений.

16 июня в Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Одним из итогов встречи стала договоренность о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.