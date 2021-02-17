Блинкен заявил, что США и Ирану «открыт» путь к дипломатии
Антон Демидов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Национальному общественному радио (NPR), что возвращение к ядерным договоренностям с Ираном возможно.
По его словам, Тегерану и Вашингтону в настоящее время открыт «путь к дипломатии».
«Иран по-прежнему на значительном удалении от соблюдения (прежних договоренностей). Так что надо посмотреть, что он будет делать», — сказал Блинкен.
Ранее Блинкен заявил, что в случае возвращения Ирана в ядерную сделку США потребуется время, чтобы оценить, выполняет ли Тегеран свои обязательства.
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