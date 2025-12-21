На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитриев похвалил главу нацразведки США

Дмитриев похвалил главу нацразведки США за разоблачение глубинного государства
close
Mike Segar

Спецпредставитель президента РФ гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X похвалил главу нацразведки Соединенных Штатов Тулси Габбард за разоблачение так называемого глубинного государства.

«Тулси Габбард великолепна и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну», — написал он.

Дмитриев отметил также, что Габбард понимает, что с этой целью подпитывается «антироссийская паранойя по всей Великобритании и Европейскому союзу».

Накануне Габбард опровергла сообщения западных СМИ о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу. Она подчеркнула, что «ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ» пытаются подорвать усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине.

Во время передачи «Итоги года» Путин пообещал не начинать новых СВО, если Россию «будут уважать». Он также заверил, что Российская Федерация не планирует воевать с НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия готова зафиксировать отсутствие планов нападать на Европу.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами