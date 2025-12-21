Спецпредставитель президента РФ гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X похвалил главу нацразведки Соединенных Штатов Тулси Габбард за разоблачение так называемого глубинного государства.

«Тулси Габбард великолепна и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну», — написал он.

Дмитриев отметил также, что Габбард понимает, что с этой целью подпитывается «антироссийская паранойя по всей Великобритании и Европейскому союзу».

Накануне Габбард опровергла сообщения западных СМИ о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу. Она подчеркнула, что «ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ» пытаются подорвать усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине.

Во время передачи «Итоги года» Путин пообещал не начинать новых СВО, если Россию «будут уважать». Он также заверил, что Российская Федерация не планирует воевать с НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия готова зафиксировать отсутствие планов нападать на Европу.