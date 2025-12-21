Аэропорт Волгограда возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Представитель Росавиации уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты в аэропорту Волгограда были введены 21 декабря примерно в 03:00 (мск).
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.
