Аэропорт Волгограда возобновил работу

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в аэропорту Волгограда были введены 21 декабря примерно в 03:00 (мск).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее летевший из Египта в Россию самолет экстренно сел в Турции.