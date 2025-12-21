РИА Новости: в Сумской области в плен сдались 13 военных ВСУ, включая командира

В Сумской области в плен российским военнослужащим сдались 13 военных 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, в том числе командир роты», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением беспилотниками, и поэтому они приняли «единственно верное решение сдаться в плен».

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что установление контроля над населенными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР является важным событием для Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции.

О том, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Высокое и Светлое в зоне проведения спецоперации, Минобороны РФ сообщило 20 декабря.

Ранее Путин заявил о контроле России над большей частью Гуляйполя.