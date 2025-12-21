На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Командир роты ВСУ и его подчиненные сдались в плен российским военным

РИА Новости: в Сумской области в плен сдались 13 военных ВСУ, включая командира
true
true
true
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сумской области в плен российским военнослужащим сдались 13 военных 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, в том числе командир роты», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением беспилотниками, и поэтому они приняли «единственно верное решение сдаться в плен».

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что установление контроля над населенными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР является важным событием для Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции.

О том, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Высокое и Светлое в зоне проведения спецоперации, Минобороны РФ сообщило 20 декабря.

Ранее Путин заявил о контроле России над большей частью Гуляйполя.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами