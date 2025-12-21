В Сумской области в плен российским военнослужащим сдались 13 военных 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
«В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ, в том числе командир роты», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением беспилотниками, и поэтому они приняли «единственно верное решение сдаться в плен».
До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что установление контроля над населенными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР является важным событием для Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции.
О том, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Высокое и Светлое в зоне проведения спецоперации, Минобороны РФ сообщило 20 декабря.
Ранее Путин заявил о контроле России над большей частью Гуляйполя.