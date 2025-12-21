«Пришлось кое-что сократить»: Аршавин об урезании бюджета «Зенита»

Аршавин заявил, что в «Зените» почувствовали сокращение бюджета

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который в настоящее время работает в петербургском клубе заместителем председателя правления по спортивному развитию, заявил, что в команде уже почувствовали сокращение бюджета. Его слова приводит «Фонтанка».

Аршавин курирует клубную академию.

«В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры», — отметил он.

Впервые информацию об урезании бюджета в «Зените» озвучил глава агентства ProSports Management и футбольный агент Герман Ткаченко 8 декабря. 13 числа Аршавин подтвердил эту информацию.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар» (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику».

