Кремль анонсировал рабочие мероприятия Путина в Санкт-Петербурге

Путин проведет заседание ЕАЭС и неформальную встречу лидеров СНГ в Петербурге
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 21–22 декабря будет работать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Рабочая программа в Северной столице начнется с участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как ожидается, участники обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, определят ориентиры дальнейшего углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд документов. В частности, планируется подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

В Кремле напомнили, что Путин отмечал значимость развития ЕАЭС для всех стран-участниц и подчеркивал, что интеграционное взаимодействие способствует расширению торговли и инвестиций, укреплению деловых связей и устойчивому экономическому росту в Евразийском регионе. Президент также указывал на заинтересованность России в дальнейшем укреплении объединения и развитии сотрудничества с партнерами по союзу.

На 22 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе Путина запланирована ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ. В ее рамках президент России намерен провести и двусторонние переговоры с рядом зарубежных лидеров.

Кроме того, как ранее сообщалось, глава государства планировал проинформировать коллег по СНГ о результатах контактов с представителями США по украинской тематике, а также предложить гостям культурную программу, связанную с историей и традициями народов бывшего СССР. В Кремле отмечали, что во время таких встреч Путин традиционно знакомит лидеров СНГ с примечательными местами Санкт-Петербурга и его окрестностей.

Ранее Кремль сообщил о готовности Путина вести диалог с Макроном.

