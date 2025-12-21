проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, чем грозит отсутствие лечения кариеса на молочных зубах

Врач Новрузова: кариес молочных зубов может нарушить эмаль у коренных

true
true
true
close
Stanislaw Mikulski/Shutterstock/FOTODOM

Многие родители продолжают думать, что молочные зубы у ребенка можно не лечить, так как на их место встанут коренные. Однако если не лечить кариес молочных зубов, то может нарушиться жевательная функция, а коренные зубы могут прорезаться уже с измененной (коричневой, слабой, пятнистой) эмалью, рассказал «Газете.Ru» детский врач-стоматолог клиники Atribeaute Кушвар Новрузова.

Развитие кариеса у детей стремительное, а отсутствие лечения при этом может привести к нарушению жевательной и эстетической функции.

«Молочные зубы формируют основу для постоянных, то есть до 6–7 лет, пока не началась смена зубов. В полости рта присутствуют только молочные зубы, а дальние жевательные зубы и клыки меняются еще позже – с 10 лет. Кариес начинается с маленького пятна и перерастает в большую полость буквально за пару месяцев на молочных зубах, это связано с особенностями строения эмали: она хрупкая, тонкая и быстрее разрушается от кариесогенных бактерий. Есть следующая стадия развития кариеса – это его осложнение – пульпит или периодонтит. В таком случае затрагивается нерв зуба, который может погибнуть от действия бактерий, воспаление уходит в костную ткань, где находится зачаток постоянного зуба», – объяснила врач.

В таком случае зуб удаляется, а в области отсутствующего зуба еще не скоро выйдет постоянный, это приводит к нарушению жевательной и эстетической функции.

«Правильное формирование звуков и развитие речи при отсутствующих зубах станут сложнее, особенно в раннем возрасте. Если воспаление затрагивает зачаток постоянного зуба, сам зуб может прорезаться уже с измененной (коричневой, слабой, пятнистой) эмалью. Раннее удаление также приводит к смещению прикуса, зубов, неправильному росту челюсти, места для постоянных зубов становится меньше, повышается необходимость ортодонтического лечения», – заметила Новрузова.

Лечение кариеса в стоматологиях адаптированных для детей и вместе с понимающими, грамотными специалистами не вызывает стресс у ребенка и сберегает его здоровье на годы.

Ранее в России создали самую мощную куртку с системой подогрева и охлаждения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами