Врач рассказала, чем грозит отсутствие лечения кариеса на молочных зубах

Многие родители продолжают думать, что молочные зубы у ребенка можно не лечить, так как на их место встанут коренные. Однако если не лечить кариес молочных зубов, то может нарушиться жевательная функция, а коренные зубы могут прорезаться уже с измененной (коричневой, слабой, пятнистой) эмалью, рассказал «Газете.Ru» детский врач-стоматолог клиники Atribeaute Кушвар Новрузова.

Развитие кариеса у детей стремительное, а отсутствие лечения при этом может привести к нарушению жевательной и эстетической функции.

«Молочные зубы формируют основу для постоянных, то есть до 6–7 лет, пока не началась смена зубов. В полости рта присутствуют только молочные зубы, а дальние жевательные зубы и клыки меняются еще позже – с 10 лет. Кариес начинается с маленького пятна и перерастает в большую полость буквально за пару месяцев на молочных зубах, это связано с особенностями строения эмали: она хрупкая, тонкая и быстрее разрушается от кариесогенных бактерий. Есть следующая стадия развития кариеса – это его осложнение – пульпит или периодонтит. В таком случае затрагивается нерв зуба, который может погибнуть от действия бактерий, воспаление уходит в костную ткань, где находится зачаток постоянного зуба», – объяснила врач.

В таком случае зуб удаляется, а в области отсутствующего зуба еще не скоро выйдет постоянный, это приводит к нарушению жевательной и эстетической функции.

«Правильное формирование звуков и развитие речи при отсутствующих зубах станут сложнее, особенно в раннем возрасте. Если воспаление затрагивает зачаток постоянного зуба, сам зуб может прорезаться уже с измененной (коричневой, слабой, пятнистой) эмалью. Раннее удаление также приводит к смещению прикуса, зубов, неправильному росту челюсти, места для постоянных зубов становится меньше, повышается необходимость ортодонтического лечения», – заметила Новрузова.

Лечение кариеса в стоматологиях адаптированных для детей и вместе с понимающими, грамотными специалистами не вызывает стресс у ребенка и сберегает его здоровье на годы.

