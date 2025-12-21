На видео попало, как люди разбились в массовом ДТП в Омской области

В Омской области на видео сняли массовое столкновение большегрузов, люди не выжили

В Омской области столкнулись пассажирский автобус и большегрузы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Момент аварии <…> в Омской области. По предварительной информации, в Любинском районе большегруз вылетел на встречку и смял пассажирский ПАЗик», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как пассажирский автобус врезается во встречный большегруз, от удара машины разбиваются, и в этот момент в них влетает еще две фуры.

Как сообщалось ранее, авария с участием грузовика, пассажирского автобуса ПАЗ и еще четырех транспортных средств произошла 20 декабря на участке трассы Тюмень--Омск. Предварительной причиной ДТП стал выезд большегруза на встречную полосу. Всего в результате происшествия, по предварительной информации СК, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Шесть взрослых получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Башкирии дети пострадали в серьезном ДТП с грузовиком.