Во Франции усилили охрану фермерских хозяйств из-за кражи улиток

В преддверии Рождества и новогодних праздников французская жандармерия задействует дополнительные наряды для охраны фермерских хозяйств, где выращивают улиток и устриц. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Причиной стал рост краж в предпраздничный период, когда спрос на эти продукты резко возрастает.

«Сейчас мы удваиваем бдительность, поскольку некоторые востребованные продукты оказались под угрозой. Мы осуществляем масштабное развертывание сил по всей территории, обеспечивая подкрепления за счет мобилизации резервистов», - заявил представитель жандармерии подполковник Эрван Куаффар.

Как отмечается в материале телеканала, от действий преступников уже пострадали ряд фермерских хозяйств. Так, в конце ноября на ферме, где разводят улиток, неизвестные украли весь запас замороженных и свежих улиток на €90 тыс.

Грабители нападаю также на фермы, где производят другие деликатесы. В коммуне Вьен в ночь с 11 на 12 декабря со склада исчезло 250 кг утиных грудок и фуа-гра — деликатеса из жирной печени уток или гусей.

1 декабря на востоке Франции группа «опытных и профессиональных» воров украла мясо улиток общей стоимостью $130 тысяч, предназначенного для элитных ресторанов страны.

Сообщается, что ворам удалось украсть 450 кг деликатеса, которого достаточно для 10 тысяч блюд. Кража произошла на ферме L'Escargot des Grands Crus в коммуне Бузи, регионе Шампань. Именно здесь фермер Жан-Матьё Довернь выращивает одних из самых востребованных улиток Франции, которые подают заведения с мишленовскими звездами.

