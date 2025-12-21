В Самарской области четыре ребенка не вернулись с прогулки

В Самарской области полиция организовала розыск четверых детей, которые не вернулись домой после прогулки. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, пропали 10-летний мальчик и три девочки в возрасте пяти, десяти и 11 лет — все жители поселка Безенчук. Дети ушли гулять вечером 20 декабря и к установленному времени домой не вернулись, их местонахождение до сих пор неизвестно.

В полиции уточнили, что с заявлением о пропаже обратились родители. В час ночи личный состав ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге. Правоохранители подготовили и распространили ориентировки с приметами детей среди сотрудников полиции, Росгвардии, профильных организаций и волонтеров.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают возможных очевидцев, а также выясняют круг общения пропавших. Наряды полиции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят поиски на пересеченной местности, обходят дворы и улицы близлежащих населенных пунктов, осматривают подвалы, чердаки, заброшенные здания и другие места, где могли находиться дети.

