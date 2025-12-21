На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области четыре ребенка не вернулись с прогулки

МВД: полиция и волонтеры ищут четверых пропавших детей в поселке Безенчук
true
true
true
close
Shutterstock

В Самарской области полиция организовала розыск четверых детей, которые не вернулись домой после прогулки. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, пропали 10-летний мальчик и три девочки в возрасте пяти, десяти и 11 лет — все жители поселка Безенчук. Дети ушли гулять вечером 20 декабря и к установленному времени домой не вернулись, их местонахождение до сих пор неизвестно.

В полиции уточнили, что с заявлением о пропаже обратились родители. В час ночи личный состав ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге. Правоохранители подготовили и распространили ориентировки с приметами детей среди сотрудников полиции, Росгвардии, профильных организаций и волонтеров.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают возможных очевидцев, а также выясняют круг общения пропавших. Наряды полиции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят поиски на пересеченной местности, обходят дворы и улицы близлежащих населенных пунктов, осматривают подвалы, чердаки, заброшенные здания и другие места, где могли находиться дети.

Ранее неизвестный угнал машину с пятилетней девочкой внутри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами