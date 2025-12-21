Не стало композитора Геннадия Белова

Композитор, заслуженный деятель искусств России Геннадий Белов умер в возрасте 86 лет. Об этом свидетельствует информация, размещенная на портале «Кино-театр.ру».

Согласно данным сайта, Белов скончался 19 декабря, при этом причина смерти не уточняется.

Геннадий Белов родился в 1939 году. В 1961 году он окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции у Вениамина Салманова, а в 1964 году завершил аспирантуру под руководством Дмитрия Шостаковича. С 1966 года Белов преподавал в Ленинградской консерватории, где вел курс полифонии, стал профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров и получил степень кандидата искусствоведения.

Он был автором опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений, а также большого числа камерных сочинений. Белов являлся лауреатом международных композиторских конкурсов.

До этого стало известно, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Денисов. Помимо актерской карьеры, Денисов занимался поэтическим творчеством и писал тексты песен.

Ранее на 67-м году жизни умер народный артист России Анатолий Лобоцкий.