Средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника над югом России

Минобороны: за ночь над Волгоградской и Ростовской областями сбили три дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на текущие сутки перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, два дрона были сбиты над территорией Волгоградской области, еще один беспилотник уничтожили в небе над Ростовской областью.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины трижды за сутки целенаправленно атаковали жилые районы Запорожской области. В результате обстрелов в Васильевке пострадал один человек. Медики оценили его состояние как стабильное.

До этого Вооруженные силы Украины за сутки атаковали Белгородскую область с применением 65 беспилотников, пяти боеприпасов и двух взрывных устройств. По данным оперштаба, в Валуйском округе в районе села Борки был обнаружен автомобиль, который, предположительно, попал под удар еще 17 декабря. В машине находились две женщины без признаков жизни.

Ранее Турция приняла допмеры защиты на фоне угроз от беспилотников.