Стало известно, чью картину Путин повесил на стену

Картина «Хлебное поле» российского художника Олега Путнина висит на стене у президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зерно уж поспело, пора убирать, но зарядили кратковременные дожди и все немного отложилось! Ведь если начать уборку сейчас - все зерно сырое и оно, по выражению фермеров, сгорит! В картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу», — такое описание дается картине в социальных сетях художника Путина.

21 декабря президент Путин ел пирожки из люберецкой пекарни «Машенька» с вишневым вареньем. Во время приема пищи президента, на стене журналисты заметили картину «Хлебное поле». Как отмечает информационное агентство, российский лидер в эфире программы «Итоги года» заверил владельца пекарни, что бизнес в РФ не пострадает от предстоящих налоговых изменений. В ответ предприниматель прислал президенту Путину пирожки с капустой, картошкой, луком и яйцом, и со свежими ягодами.

До этого глава города Люберцы лично посетил пекарню «Машенька», чтоб обеспечить поддержку коллективу предприятия.

