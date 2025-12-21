«Дурак и скотина»: Тарасова о бывшем российском фигуристе, которого отстранили за насилие

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась о деле бывшего российского фигуриста Ивана Десятова, которого дисквалифицировали на пожизненный срок из-за обвинений в сексуальном насилии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Он дурак и скотина. Теперь будет выступать в тюрьме», — сказала Тарасова.

О пожизненном отстранении фигуриста, выступавшего за США, стало известно 20 декабря. Десятова обвинила в изнасиловании эстонская фигуристка Солен Мазинг.

19 октября 2024 года стало известно, что Десятова отстранили от выступления на турнирах под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета. 28 ноября того же года спортсмен был отстранен от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев.

Фигурист — уроженец Москвы. Он изначально выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Белоруссии с Екатериной Андреевой. Дуэт просуществовал восемь лет, фигуристы выиграли чемпионат страны и распались после начала специальной военной операции в 2022 году. Десятов переехал в США, где встал в пару с Изабеллой Флорес, на которой позднее женился. Пара объявила, что начинает совместные выступления летом 2022 года.

