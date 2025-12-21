На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты заявили о возвращении «справедливой» цены на красную икру

РИА Новости: средняя цена красной икры составила 9 365 рублей за килограмм
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Отпускная цена лососевой икры у рыбаков в настоящее время составляет от 5,5 тыс. до 7 тыс. рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы, при этом розничная стоимость формируется с учетом фасовки, логистики и торговой наценки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, после закупки у производителей в цену икры дополнительно закладываются расходы на упаковку и транспортировку, а торговые сети, как правило, добавляют не менее 20% наценки.

Согласно данным Росстата, средняя цена красной икры в России в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм, что близко к минимальным значениям с декабря прошлого года.

Глава ВАРПЭ отметил, что рынок постепенно возвращается к справедливому уровню цен, который учитывает реальные производственные затраты и необходимость сохранения рыбных запасов. Он напомнил, что в начале 2000-х годов стоимость икры была искусственно занижена из-за масштабного браконьерства, отсутствия прозрачности товарных потоков и ухода от уплаты налогов.

Зверев также указал, что в 2015–2018 годах браконьерская икра, распространявшаяся по серым схемам и часто уступавшая по качеству легальной продукции, стоила примерно на четверть дешевле. Эти искаженные ценовые ориентиры, по его оценке, закрепились в общественном восприятии как норма и надолго подорвали рынок.

После выстраивания системы контроля, добавил он, резкий рост цен до экономически обоснованного уровня вызвал негативную реакцию у части потребителей, чем, по его мнению, пользуются мошенники, апеллируя к ностальгии по «дешевой икре».

Ранее в Росрыболовстве заявили об увеличении объемов производства красной икры.

