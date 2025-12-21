На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог развеяла мифы о необходимости «чистить» печень и организм перед праздниками

Диетолог Сидорова призвала не «чистить» организм и печень перед праздниками
true
true
true
close
Shutterstock

В преддверии нового года интернет пестрит заголовками: «Спасайте печень!», «Срочно чистите организм!», «Выводите токсины!» Однако эти «страшилки» не имеют ничего общего с реальностью, рассказала эндокринолог-диетолог Soft Medical Center Юлия Сидорова. В разговоре с «Газетой.Ru» врач развеяла громкие мифы о новогоднем застолье.

Доктор объяснила, что людей привлекают подобные советы, так как они могут звучать логично на фоне общей тревоги за здоровье. Хотя если копнуть глубже, окажется, что большинство новогодних лайфхаков держатся не на медицине, а на мифах.

Миф про «помощь печени».

«Печень вообще работяга. Без выходных перерабатывает все подряд, защищает от лишнего. Если вы не злоупотребляете алкоголем ежедневно и у вас нет хронических болезней, то несколько дней застолий печени не страшны, — прокомментировала Сидорова. — Печень либо справляется сама, либо ее срочно надо обследовать у врача. Но курсы «гепатопротекторов» после каникул результата не дадут».

Миф про «очистку организма» натуральным путем.

Врач отметила, что в доказательной медицине вообще не существует понятия «чистка организма». Все нужное для детокса у человека есть с рождения. Это печень, почки, легкие, которые работают безостановочно. Попытки «выгнать шлаки» разгрузочными днями на одной гречке или соках — сомнительное и опасное удовольствие. Тут скорее реально заработать вздутие или обострение гастрита, предупредила врач.

Миф про сорбенты после застолий.

Сорбенты созданы для реальных ЧП — пищевых отравлений или кишечных инфекций, подчеркнула собеседница издания. Их задача — связать токсичные вещества еще в кишечнике и вывести их. Но при ситуации, когда просто переел, они делают бессмысленную работу, да еще могут утащить за собой витамины и лекарства из из кишечника, что опасно для тех, кто находится на постоянной терапии. Поэтому лечиться «на всякий случай» нет смысла.

Миф четвертый о ферментах.

Здоровая поджелудочная железа спокойно справляется даже после обильного стола, продолжила гастроэнтеролог. Ферментные препараты нужны только по-настоящему больным людям. Например, тем, у кого плохо вырабатываются собственные ферменты после операций или при панкреатите. Остальным ускорения переваривания от них ждать не стоит. Не дают ферменты и защиты от последствий переедания.

«Тяжесть и вздутие во время череды новогодних застолий возникают из-за объема съеденного и нездоровых сочетаний еды с алкоголем, плюс сбившегося режима дня и сна, — объяснила эксперт. — Возвращение в привычный ритм питания, работы и отдыха помогает организму восстановиться».

Напоследок врач отметила: если неприятные ощущения продолжаются неделю-две, а ЖКТ реагирует после каждого приема пищи, то следует обратиться к врачу.

Ранее россиянам дали советы, как пережить новогоднее застолье без вреда для зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами