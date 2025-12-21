Видео: возгорание на МКАД парализовало движение

На МКАД на видео сняли вспыхнувшее авто, затруднившее движение

В Москве на МКАД автомобиль вспыхнул на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Автомобиль загорелся на внутреннем кольце МКАД в районе Выхино. Возгорание произошло в районе 8-го километра», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что транспорт горит на проезжей части, при этом пламя охватило автомобиль полностью. На записи также заметно. что из-за возгорания движение транспорта затруднено: образовался автомобильный затор.

По данным канала, на месте работали оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

