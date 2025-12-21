На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: возгорание на МКАД парализовало движение

На МКАД на видео сняли вспыхнувшее авто, затруднившее движение
true
true
true

В Москве на МКАД автомобиль вспыхнул на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Автомобиль загорелся на внутреннем кольце МКАД в районе Выхино. Возгорание произошло в районе 8-го километра», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что транспорт горит на проезжей части, при этом пламя охватило автомобиль полностью. На записи также заметно. что из-за возгорания движение транспорта затруднено: образовался автомобильный затор.

По данным канала, на месте работали оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

До этого на юго-востоке столицы водитель грузовика наехал на ребенка, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел у дома 29 на улице Марьинский парк. От полученных травм ребенок умер. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее двухлетний ребенок выбежал под колеса Chery Tiggo.

