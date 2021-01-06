Трамп предупредил, что его сторонники не допустят «кражу победы на выборах»

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к членам Демократической партии, а также «слабым и неэффективным» республиканцам.

В своем Twitter он подчеркнул, что его сторонники не допустят реализации «кражи победы на выборах».

Политик подчеркнул, что «Вашингтон переполнен людьми, которые не хотят видеть кражи выборов расхрабрившимися левыми радикалами среди демократов».

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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