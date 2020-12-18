Пушков раскритиковал журналиста BBC за вопрос Путину

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал вопрос журналиста «Би-би-си» к президенту России Владимиру Путину.

В ходе ежегодной пресс-конференции российского лидера журналист «Би-би-си» спросил Путина, считает ли он, что несет ответственность за «плачевное состояние» российско-американских отношений.

«С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Чёрное и Балтийское моря. А потом ВВС задаёт вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?» – написал Пушков на своей странице в Twitter.

17 декабря состоялась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, она продлилась 4,5 часа.

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