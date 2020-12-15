Путин поздравил Байдена с победой

Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», — говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме также говорится о важности российско-американского сотрудничества, которое «отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества».

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», – подчеркнул Путин.

Ранее Джо Байден получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов.

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