Путин предложил отменить санкции против ряда стран в условиях пандемии коронавируса
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин предложил в условиях пандемии отменить санкции в отношении стран, которые остро нуждаются в помощи. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Наша страна предлагает устранить всякого рода ограничения и санкции в торговле хотя бы в условиях пандемии», — заявил российский лидер в ходе саммита БРИКС.
По его мнению, санкции необходимо отменить в отношении тех стран и граждан государств, которые остро нуждаются в поставках продовольствия, медикаментов, медицинской техники в условиях борьбы с коронавирусом.
Глава государства выразил надежду, что эти идеи будут поддержаны.
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