Глава аппарата сотрудников Белого дома получил положительный анализ на COVID-19
Ника Пикекатлет
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Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоу получил положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что Медоу рассказал о своем заражении близкому окружению после выборов в США во вторник, 3 ноября
По его словам, нет точных данных о том, когда именно работник Белого дома получил положительный анализ на COVID-19.
Кроме того, неизвестными остаются данные о состоянии здоровья Медоу, а также есть ли у него конкретные симптомы заболевания.
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