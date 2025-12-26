На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зумерам рассказали, как подготовиться к пенсии

Pronline: зумерам нужна система из накоплений, карьеры и образа жизни для пенсии
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы накопить на пенсию, зумерам уже нужно начинать с простого учета денег, а дальше выстраивать систему из накоплений, карьеры, здоровья и образа жизни. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В основе подхода — дисциплина и горизонт планирования: управлять можно только тем, что посчитано, поэтому первым шагом становится ведение бюджета и контроль расходов через приложения и таблицы. Следом — регулярные накопления хотя бы 5–10% дохода и ставка на эффект сложного процента: на длинной дистанции важнее время на финансовом рынке, чем попытки угадать идеальный момент для входа. Отдельный блок рекомендаций касается финансовой устойчивости: стоит заранее собрать подушку безопасности на три-шесть месяцев расходов, чтобы в кризис не уходить в кредиты, а также избегать «плохих» долгов вроде кредитных карт и микрозаймов на потребление», — отметил Трепольский.

Он допустил возможности для ипотеки или кредита на обучение, но только если платежи просчитаны и не ломают бюджет. Еще один пункт — использование законных инструментов экономии, в том числе налоговых вычетов (на лечение, обучение и спорт, а также инвестиционные механики вроде ИИС), добавил Трепольский.

Он призвал россиян «учиться учиться», исходя из того, что отдельные профессии могут исчезнуть в горизонте 10 лет, а главным активом становится гибкость. Отдельно эксперт выделил soft skills — эмпатию, переговоры и лидерство. По словам Трепольского, автоматизация и ИИ быстрее вытесняют рутинные задачи, чем человеческие качества, связанные с коммуникацией и управлением. Также финансист рекомендовал развивать нетворкинг и личный бренд, чтобы имя работало как дополнительный источник возможностей, и не зацикливаться на статусе должности: некоторые прикладные специальности могут приносить больше стабильности, чем офисные роли «ради вывески».

Третья линия — здоровье как фундамент активной старости, подчеркнул Трепольский. Он напомнил россиянам о важности сна и ментального состояния, предупреждая, что выгорание лечится долго, и настаивает на регулярном движении: силовые тренировки и кардио — привычки, которые напрямую продлевают активную жизнь. В завершение Трепольский сказал об образе жизни и мышлении: рекомендовал цифровую гигиену, чтобы соцсети не «съедали» время и не раскачивали чувство неполноценности, посоветовал жить по средствам без показной экономии на базовом качестве еды и отдыха, но и без покупок «ради понтов».

Среди практических идей эксперта — план Б по жилью (например, квартира под сдачу или дом с участком как страховка) и внимательное отношение к окружению: общаться с теми, кто поддерживает рост, а не тянет в постоянный негатив. Наконец, финансист посоветовал задуматься над монетизацией хобби — например, фото- и видеосъемки — в будущем.

Ранее депутат напомнил о нововведениях для самозанятых и пенсионеров с 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами