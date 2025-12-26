Зумерам рассказали, как подготовиться к пенсии

Чтобы накопить на пенсию, зумерам уже нужно начинать с простого учета денег, а дальше выстраивать систему из накоплений, карьеры, здоровья и образа жизни. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В основе подхода — дисциплина и горизонт планирования: управлять можно только тем, что посчитано, поэтому первым шагом становится ведение бюджета и контроль расходов через приложения и таблицы. Следом — регулярные накопления хотя бы 5–10% дохода и ставка на эффект сложного процента: на длинной дистанции важнее время на финансовом рынке, чем попытки угадать идеальный момент для входа. Отдельный блок рекомендаций касается финансовой устойчивости: стоит заранее собрать подушку безопасности на три-шесть месяцев расходов, чтобы в кризис не уходить в кредиты, а также избегать «плохих» долгов вроде кредитных карт и микрозаймов на потребление», — отметил Трепольский.

Он допустил возможности для ипотеки или кредита на обучение, но только если платежи просчитаны и не ломают бюджет. Еще один пункт — использование законных инструментов экономии, в том числе налоговых вычетов (на лечение, обучение и спорт, а также инвестиционные механики вроде ИИС), добавил Трепольский.

Он призвал россиян «учиться учиться», исходя из того, что отдельные профессии могут исчезнуть в горизонте 10 лет, а главным активом становится гибкость. Отдельно эксперт выделил soft skills — эмпатию, переговоры и лидерство. По словам Трепольского, автоматизация и ИИ быстрее вытесняют рутинные задачи, чем человеческие качества, связанные с коммуникацией и управлением. Также финансист рекомендовал развивать нетворкинг и личный бренд, чтобы имя работало как дополнительный источник возможностей, и не зацикливаться на статусе должности: некоторые прикладные специальности могут приносить больше стабильности, чем офисные роли «ради вывески».

Третья линия — здоровье как фундамент активной старости, подчеркнул Трепольский. Он напомнил россиянам о важности сна и ментального состояния, предупреждая, что выгорание лечится долго, и настаивает на регулярном движении: силовые тренировки и кардио — привычки, которые напрямую продлевают активную жизнь. В завершение Трепольский сказал об образе жизни и мышлении: рекомендовал цифровую гигиену, чтобы соцсети не «съедали» время и не раскачивали чувство неполноценности, посоветовал жить по средствам без показной экономии на базовом качестве еды и отдыха, но и без покупок «ради понтов».

Среди практических идей эксперта — план Б по жилью (например, квартира под сдачу или дом с участком как страховка) и внимательное отношение к окружению: общаться с теми, кто поддерживает рост, а не тянет в постоянный негатив. Наконец, финансист посоветовал задуматься над монетизацией хобби — например, фото- и видеосъемки — в будущем.

