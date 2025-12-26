На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГИБДД поддержали увеличение скорости движения на отдельных участках дорог в РФ

Замначальника ГАИ Понарьин: на отдельных участках нужно поднять скорость езды
Global Look Press

В России нужно повысить скорость движения автомобилей на отдельных участках дорог. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин в эфире радио kp.ru.

По его словам, в ведомстве в настоящее время не ведется разговоров о введении каких-то дополнительных ограничений.

«Наоборот, на отдельных участках стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно, чтобы водители не сталкивались с необходимостью как-то выходить из положения и искать себе другой режим движения», — сказал Понарьин.

До этого сообщалось, что в Москве полностью готова система фотовидеофиксации для проверки наличия полиса ОСАГО у водителей.

Начальник управления обеспечения автоматизированной фотовидеофиксации центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владимир Карпов отметил, что ЦОДД в автоматическом режиме фиксирует 67 видов правонарушений различных видов.

Ранее Совфед одобрил ужесточение правил тонировки авто.

