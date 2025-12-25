ВСУ обстреляли гуманитарный конвой из Дагестана. Есть жертвы

В Белгородской области в результате атаки украинских дронов на гуманитарный конвой из Дагестана погибли три человека, сообщил глава республики Сергей Меликов. Среди жертв — замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона». По словам Меликова, удар пришелся по одному из грузовиков, перевозивших помощь для российских военнослужащих.

«У врага ни чести, ни морали»

В результате атаки украинских БПЛА на гуманитарный конвой из Дагестана погибли три человека, включая заместителя руководителя Шамильского района Магомеднаби Гаджиева , сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«К сожалению, есть погибшие – замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад. Еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение. Врачи борются за его здоровье», — написал Меликов в Telegram-канале.

Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать их семьям всю необходимую помощь.

«Поручил оказать их семьям всю необходимую помощь. Они должны знать, что их родные – настоящие герои для нас», — написал он.

Меликов назвал произошедшее невосполнимой утратой как для Шамильского района, так и для всего Дагестана. Глава республики подчеркнул, что Киеву не удастся подорвать моральный дух россиян.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов также выразил соболезнования семьям дагестанцев, погибших в результате атаки при доставке гуманитарной помощи.

«Эта трагедия еще одно напоминание о том, что у врага нет ни чести, ни морали, ни достоинства. Враг будет разбит, Победа будет за нами!», - написал он в Telegram.

Продукты и письма от детей для солдат

Telegram-канал SHOT сообщил, что в конвое находилась гуманитарная помощь для российских бойцов СВО, продукты, инструменты и письма от детей.

По данным канала, конвой был атакован в поселке Красный Пахарь Волоконовского района в Белгородской области. После удара FPV-дрона грузовик несколько раз перевернулся.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru заявил, что в ответ на эту атаку требуется нанести по скоплениям ВСУ «удары возмездия» .

«Нужно выяснить, откуда они знали, как идет гуманитарный груз, откуда утечка информации. Такие конвои, естественно, нужно охранять. Должно быть и на дальних, и на ближних подступах зенитное оружие дальнего и ближнего действия. А самое основное — это удары возмездия», — сказал парламентарий.

Колесник подчеркнул, что спланировавшие и осуществившие удар украинские военные «должны быть уничтожены в любом месте, где они будут найдены».

«Раз нанесли удары по мирным, значит их встреча с Создателем близка, они сами предрешили свою судьбу», — заключил Колесник.

Ситуация в Белгородской области

ВСУ регулярно атакуют различные населенные пункты Белгородской области с применением БПЛА и артиллерии. В оперштабе региона 25 декабря сообщили, что за сутки по области выпустили более 150 беспилотников и не менее пяти залпов снарядами.

Так в Грайвороне в результате атаки на грузовик был ранен мужчина, а в при ударе по автомобилю — женщина и 14-летний ребенок. Повреждены четыре квартиры в трех многоквартирных домах и два частных дома.

Дома и машины были повреждены в Белгородском, Брисовском, Валуйском округах. Также сообщается об ударах по домам и зданиям в Волоконовском, Губкинскиом, Яковлевском, Щебекинском округах. Кроме зданий и жилых домов, в некоторых районах были повреждены линии электропередач.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что безопасность Белгородской области усилится после освобождения Прилипки в Харьковской области, что создает плацдарм для продвижения и формирования буферной зоны у российского региона.