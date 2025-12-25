На границе Таджикистана и Афганистана в перестрелке погибли пять человек. От талибов потребовали извинений

На границе Таджикистана и Афганистана в ночь на 24 декабря произошло вооруженное столкновение после того, как трое вооруженных людей незаконно пересекли границу в Хатлонской области. В результате погибли пять человек, в том числе двое пограничников. В Душанбе назвали нарушителей террористами и потребовали от афганских властей принести извинения. Источники в Кабуле заявили, что в перестрелке участвовали контрабандисты.

На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение между таджикскими пограничниками и террористами, в результате чего погибли пять человек, сообщили в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, заявление распространило агентство «Ховар».

В сообщении ГКНБ отмечается, что в ночь на 24 декабря трое террористов проникли на территорию Таджикистана в районе Хатлонской области, граничащей с Афганистаном.

Завязалась перестрелка в ходе которой были убиты все три боевика, также погибли двое пограничников Таджикистана.

Отмечается, что на месте происшествия были изъяты три американских автомата М16 и один автомат Калашникова, пистолеты с глушителями, гранаты и взрывчатые вещества, прибор ночного видения.

ГКНБ подчеркивает, что за последний месяц это уже третий подобный инцидент с пересечением афгано-таджикской границы и последующим нападением с гибелью мирных жителей и военнослужащих.

«Пограничные войска комитета безопасности Республики Таджикистан надеются, что руководство правительства «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) принесет извинения народу Таджикистана и примет дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности на границе с Таджикистаном», — заявили в ГКНБ.

В настоящее время в Таджикистане оценивают обстановку на границе как спокойную. Проводится расследование инцидента.

Источники кабульской газеты «Хашти Собх» заявляли 24 декабря, что к гибели таджикских пограничников причастны контрабандисты, перевозившие наркотики. По их данным, погибли двое контрабандистов.

Помощь от ОДКБ

Ранее в СМИ появились публикации о том, что из-за вооруженных нападений с афганской территории Таджикистан обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако 23 декабря в ОДКБ это опровергли.

«В связи с публикацией в ряде Telegram-каналов, в том числе в канале «Евразийский брифинг», недостоверных сведений, информируем о том, что таджикская сторона не обращалась к ОДКБ за какой-либо помощью в связи с событиями 26 и 30 ноября 2025 года», — говорится в заявлении.

В ОДКБ сообщили, что сотрудничают с Таджикистаном по укреплению границы с Афганистаном в рамках программы, утвержденной в 2024 году в Астане.

Граница с Афганистаном

Общая протяженность таджикско-афганской границы превышает 1,3 тыс. км. Из них более 1,1 тыс. км проходит по водным рубежам и около 190 км — по суше. Таджикистан граничит с четырьмя северо-восточными провинциями Афганистана.

После вывода войск США в 2021 году и прихода к власти движения «Талибан» Душанбе неоднократно заявлял о присутствии на территории Афганистана, в том числе у границы с Таджикистаном, боевиков различных террористических группировок.

В конце ноября с афганской стороны были зафиксированы два обстрела территории Таджикистана. В результате погибли пять граждан Китая — сотрудники предприятия «Шохин СМ» и строительной компании, еще пять человек получили ранения.

На фоне серии инцидентов «Sputnki Таджикистан» сообщил о вводе в строй четырех новых пограничных застав на участке границы с Афганистаном.

По данным агентства, объекты впервые построены в высокогорном и труднодоступном районе, где ранее постоянной пограничной инфраструктуры не было. Для обеспечения их работы проложена автомобильная дорога протяженностью более 70 км, а также создана сопутствующая инфраструктура.