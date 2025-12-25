«Операция «Последняя лампочка». Почему участились удары по Украине и России?

Россия и Украина обстреливают друг друга практически круглосуточно. За последнее время интенсивность ударов по объектам инфраструктуры с обеих сторон значительно увеличилась. Почему это происходит и стоит ли говорить о рождении совершенно нового типа воздушных операций — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

23 декабря ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса страны.

По некоторым данным, в этом ударе были задействованы крылатые ракеты всех типов базирования, аэробаллистические изделия, БЛА «Герань» последних модификаций, оперативно-тактические ракеты ОТРК «Искандер-М».

Объектам энергетической системы Украины нанесен более чем существенный ущерб. И, похоже, уже недалек тот день, когда на Украине погаснет последняя электрическая лампочка и страна погрузится в полную темноту. А отсутствие электричества автоматически влечет за собой прекращение подачи холодной и горячей воды, остановку работы канализации.

Между тем интенсивность ударов российской армии по важным инфраструктурным объектам Украины, коммуникационным направлениям, портам, объектам ВПК и Вооруженных сил Украины только наращивается.

«Рождественские бомбардировки». Чего ждать от ВСУ в новогодние праздники? Стремительно приближается встреча 2026 года. В России новогодние каникулы пройдут с 31 декабря... 20 декабря 08:11

Новый тип воздушных операций

И если обратиться к теории планирования массированных ракетно-авиационных ударов, то ранее в сфере оперативного искусства они предполагались в рамках воздушных операций на театре военных действий, операций воздушных армий фронтового назначения, воздушных армий Верховного главного командования оперативного назначения и воздушных операций дальней авиации.

Однако разрушительные организационно-штатные мероприятия и обвальное сокращение численности ВС РФ в 1990-е годы поставили крест на всех этих формах боевого применения. В тот период были упразднены Главные командования стратегических направлений и войск Дальнего Востока (а именно их штабы занимались планированием воздушных операций на ТВД), расформированы все виды воздушных армий, а боевой состав существенно сокращенной дальней авиации уже не позволяет в настоящее время проводить воздушные операции с применением обычных средств поражения.

close Станислав Красильников/РИА Новости

Но вместе с тем сегодня наметилась и еще одна интересная тенденция. В массированных ракетно-авиационных ударах по территории Украины уже участвует такое количество ударных беспилотников и других средств воздушного нападения, что можно задаться и таким вопросом: а не находимся ли мы на пороге рождения совершенно нового типа воздушных операций, а именно — воздушных операций беспилотных систем?

Ведь что такое операция? Это, если трактовать несколько упрощенно, совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени одновременных и последовательных ударов, проводимых по единому замыслу и плану для достижения стратегических и оперативных целей на театре военных действий.

То есть проведение подобного рода воздушных операций позволяет резко усилить результативность воздействия по противнику. Именно так и ведутся войны, и никак иначе.

Естественно, массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины не могут не затронуть интересы самых широких слоев местного населения. Исчезновение электричества — полный блэкаут, — отсутствие холодной и горячей воды, прекращение работы канализации неизбежно вызовут вопрос: «А нас-то за шо?».

Однако он должен быть обращен исключительно к военно-политическому руководству Украины, которое опубликованием 20-ти пунктов своего мирного плана продемонстрировало полную недоговороспособность и отсутствие малейшего стремления к достижению каких-либо мирных договоренностей.

«Список хотелок». Как в России отреагировали на мирный план Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит... 24 декабря 15:45

Удары в круглосуточном режиме

А если проблема не решается дипломатическим путем, то она с российской стороны будет решена путем военным. И усиление интенсивности ударов российской армии по объектам на территории Украины тому яркое свидетельство. И есть все основания полагать, что в ближайшее время массированные удары станут ежесуточными .

Но надо помнить, что военные действия — это танго вдвоем. И за последнее время Киев тоже нарастил количество ударов по объектам на территории России, и эти атаки тоже идут практически в круглосуточном режиме.

Только в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 141 украинский беспилотник самолетного типа. К сожалению, часть из них остается без огневого воздействия и в некоторых случаях прорывается к объектам обороны.

Тем не менее, каких-либо фатальных последствий украинских атак для экономического комплекса страны, транспорта и жизнедеятельности населения на данном этапе удается избежать благодаря хорошо отлаженной системе ПВО. В этом плане любые сравнения далеко не в пользу Украины, где ситуация во многих сферах экономики, транспорта и энергетики близка к полному коллапсу. И подобная катастрофа уже стучится в украинские двери.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).