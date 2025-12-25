«Некультурно и озлобленно». В Кремле отреагировали на обращение Зеленского с пожеланием смерти

Президент Украины Владимир Зеленский в своем рождественском выступлении, в котором он пожелал смерти неназванному человеку, вел себя озлобленно и некультурно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», — отметил он на брифинге.
Также Песков усомнился в способности украинского лидера «принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами».
Накануне вечером Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с рождественским поздравлением. В ходе выступления он пожелал кому-то умереть, но не конкретизировал, о ком именно идет речь.
«Дорогой народ, с древних времен украинцы верили, что в рождественскую ночь небеса открываются. И если вы расскажете им свою мечту, она обязательно сбудется. Сегодня у нас у всех одна мечта. И у нас есть одно желание для всех. «Пусть он умрет», — скажет про себя каждый», — сказал Зеленский.
Кроме того, украинский лидер назвал жителей России «безбожниками», которые не имеют «абсолютно ничего общего с христианством или вообще с человечностью».
«Признак слабости»
«Жесткое и запредельное» обращение Зеленского демонстрирует его слабость и указывает на приближающееся поражение украинской армии, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, украинский лидер таким образом готовит население к непростым решениям.
«Он находится в безвыходной ситуации. Это не признак силы, это признак слабости. У меня есть твердая уверенность в том, что он делает такие жесткие заявления на фоне понимания того, что придется принимать очень непопулярные решения, в том числе в отношении мирных переговоров. Я не исключаю, что через жесткую риторику он информационно готовит население к тому, что придется принимать решение по отходу украинских войск с остатков территории ДНР», — отметил экс-нардеп в беседе с News.ru.
Килинкаров обратил внимание, что у Зеленского «очень серьезные проблемы в тылу», которые он не может решить. Если не добиться прекращения огня, тыл станет для Зеленского большей угрозой, чем фронт, сказал он. В связи с этим украинский лидер и «создает определенный информационный фон», добавил собеседник издания.
Депутат Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, выразил уверенность, что Зеленский своим рождественским выступлением унизил верующих.
«Я не буду затрагивать тему того, что все те люди, которые празднуют Рождество 25 декабря, и еще радуются — мол, «Cмотрите, как нас уважил президент», — были попросту унижены, поскольку их, по сути, поздравили со смертью в день рождения», — отметил он в своем Telegram-канале.
Озвученное Зеленским — это не случайность и не недоразумение, а «обычное восхваление сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), оформленное в псевдокультурную и псевдосветскую оболочку», подчеркнул Дмитрук. Кроме того, президент Украины сознательно привлекает к себе внимание — «матами, вызывающим внешним видом, эпатажем, а теперь и откровенными пожеланиями смерти», резюмировал нардеп.
«Сотрясает воздух»
Заявление Зеленского показывает, что украинский лидер утратил человеческий образ и скатывается в истерику, отметила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
«Свой человеческий образ этот персонаж давно утратил. Это загнанное в угол животное, скалящее зубы и отгрызающееся на неуклонно заносимую на него руку народного гнева <…> О чем это говорит? О том, что развязка близка, и крайне неуравновешенный почти уже бывший глава Украины, скатываясь в истерику, сотрясает воздух пустыми угрозами», — сказала она в беседе с РИА Новости.
Более вероятно, что жители Украины ускорят «жизненный финал» именно Зеленского, «предавшего и ввергнувшего его в пучину крови, смерти и вассальной зависимости от своих европейских хозяев», добавила парламентарий.