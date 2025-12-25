«Некультурно и озлобленно». В Кремле отреагировали на обращение Зеленского с пожеланием смерти

Владимир Зеленский в ходе рождественского поздравления пожелал смерти, но не сказал, кому именно. Также он назвал россиян «безбожниками», не имеющими «абсолютно ничего общего с христианством». В Кремле раскритиковали выступление Зеленского. В Верховной раде считают, что президент Украины таким образом старается привлечь к себе внимание. В Госдуме подчеркнули, что украинский лидер давно утратил человеческий образ.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем рождественском выступлении, в котором он пожелал смерти неназванному человеку, вел себя озлобленно и некультурно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека », — отметил он на брифинге.

Также Песков усомнился в способности украинского лидера «принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами».

Накануне вечером Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с рождественским поздравлением. В ходе выступления он пожелал кому-то умереть, но не конкретизировал, о ком именно идет речь.

«Дорогой народ, с древних времен украинцы верили, что в рождественскую ночь небеса открываются. И если вы расскажете им свою мечту, она обязательно сбудется. Сегодня у нас у всех одна мечта. И у нас есть одно желание для всех. «Пусть он умрет», — скажет про себя каждый», — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер назвал жителей России «безбожниками», которые не имеют «абсолютно ничего общего с христианством или вообще с человечностью».

Почему Рождество на Украине отмечают 25 декабря? В июле 2023 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Рождество на Украине официально празднуется по новоюлианскому календарю — 25 декабря. Прежняя дата праздника — 7 января — была исключена из перечня праздничных и выходных дней. Сейчас Зеленский распорядился отмечать 7 января День программиста.



«Признак слабости»

«Жесткое и запредельное» обращение Зеленского демонстрирует его слабость и указывает на приближающееся поражение украинской армии, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, украинский лидер таким образом готовит население к непростым решениям.

«Он находится в безвыходной ситуации. Это не признак силы, это признак слабости. У меня есть твердая уверенность в том, что он делает такие жесткие заявления на фоне понимания того, что придется принимать очень непопулярные решения, в том числе в отношении мирных переговоров. Я не исключаю, что через жесткую риторику он информационно готовит население к тому, что придется принимать решение по отходу украинских войск с остатков территории ДНР», — отметил экс-нардеп в беседе с News.ru.

Килинкаров обратил внимание, что у Зеленского «очень серьезные проблемы в тылу», которые он не может решить. Если не добиться прекращения огня, тыл станет для Зеленского большей угрозой, чем фронт, сказал он. В связи с этим украинский лидер и «создает определенный информационный фон», добавил собеседник издания.

Депутат Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, выразил уверенность, что Зеленский своим рождественским выступлением унизил верующих .

«Я не буду затрагивать тему того, что все те люди, которые празднуют Рождество 25 декабря, и еще радуются — мол, «Cмотрите, как нас уважил президент», — были попросту унижены, поскольку их, по сути, поздравили со смертью в день рождения», — отметил он в своем Telegram-канале.

Озвученное Зеленским — это не случайность и не недоразумение, а «обычное восхваление сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), оформленное в псевдокультурную и псевдосветскую оболочку», подчеркнул Дмитрук. Кроме того, президент Украины сознательно привлекает к себе внимание — «матами, вызывающим внешним видом, эпатажем, а теперь и откровенными пожеланиями смерти», резюмировал нардеп.

«Сотрясает воздух»

Заявление Зеленского показывает, что украинский лидер утратил человеческий образ и скатывается в истерику, отметила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

«Свой человеческий образ этот персонаж давно утратил. Это загнанное в угол животное, скалящее зубы и отгрызающееся на неуклонно заносимую на него руку народного гнева <…> О чем это говорит? О том, что развязка близка, и крайне неуравновешенный почти уже бывший глава Украины, скатываясь в истерику, сотрясает воздух пустыми угрозами», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Более вероятно, что жители Украины ускорят «жизненный финал» именно Зеленского, «предавшего и ввергнувшего его в пучину крови, смерти и вассальной зависимости от своих европейских хозяев», добавила парламентарий.