Трамп пригрозил демократам «последним счастливым Рождеством»

Трамп: коррумпированных демократов ждет последнее Рождество
Aaron Schwartz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в свете публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна пригрозил демократам, что это Рождество может стать для них последним. Об этом сообщается на странице Truth Social главы Белого дома.

По его словам, «неудачники снова взялись за свое», но в этот раз их невиновные друзья серьезно пострадают и получат репутационный ущерб. Президент США добавил, что, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов.

«Наслаждайтесь тем, что, возможно, будет вашим последним счастливым Рождеством!» — написал Трамп.

Он отметил, что представителям Демократической партии придется многое объяснять, когда станет известно об их причастности к скандалу с Эпштейном, а заявления об участии президента США в преступлениях финансиста окажутся ложью.

Накануне сообщалось, что в документах по делу Эпштейна обнаружилось обвинение Трампа в изнасиловании.

Минюст США опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Ранее стало известно, сколько еще материалов дела Эпштейна планируют опубликовать в США.

