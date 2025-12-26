На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудницу банка подозревают в хищении более 3 млн рублей

Менеджера банка на Камчатке подозревают в хищении у клиентов более 3 млн рублей
olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Менеджера банка на Камчатке подозревают в хищении более 3,3 миллиона рублей у клиентов. Об этом сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю, передает РИА Новости.

Большинство потерпевших являлись участниками военной операции, находившимися в зоне боевых действий, заявили в ФСБ.

По данным службы, сотрудница кредитной организации выпустила дополнительные дебетовые карты, привязанные к счетам 24 человек, после чего незаконно обналичила с них деньги.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере). Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.

На этой неделе также сообщалось, что в Благовещенске задержали бывшую сотрудницу банка по подозрению в хищении 46 млн рублей со счетов клиентов. По информации МВД, она на протяжении нескольких лет, начиная с 2022 года, систематически переводила деньги со счетов клиентов на свои реквизиты.

Ранее новые правила денежных переводов сочли риском очередной волны мошенничества.

