Обновление тысячной купюры станет четвертым в ее истории

Обновление банкноты в одну тысячу рублей станет четвертым с ее выпуска

Обновление банкноты номиналом 1000 рублей станет четвертым изменением дизайна с момента ее первого выпуска в марте 1992 года. Об этом сообщил ТАСС.

Всего же это будет седьмое изменение купюры, если учитывать промежуточные модификации, включая усиление защиты.

Банк России планирует выпустить обновленную тысячерублевую купюру до конца года. Новый дизайн уже одобрен, но требует доработки после споров, а в обращении она будет появляться постепенно.

Новая купюра будет посвящена Приволжскому федеральному округу. Ожидается, что она будет иметь улучшенную защиту и более долговечное покрытие. Презентация первого варианта дизайна состоялась еще в октябре 2023 года, но это стало причиной скандала.

Центробанк планирует в пятницу провести брифинг, посвященный презентации обновленной банкноты.

Ранее в России перенесли выпуск обновленной купюры 500 рублей.