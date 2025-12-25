Мосгорсуд решает вопрос выселения Долиной из проданной квартиры. Онлайн

Лариса Долина не пришла на заседание Мосгорсуда, где рассматривается иск о ее выселении из квартиры.
Адвокат Лурье выражала опасение, что сторона Долиной постарается сделать закрытым заседание Мосгорсуда о принудительном выселении артистки. Защита покупательницы хочет настаивать на полной открытости процесса.
Московский городской суд сегодня рассмотрит гражданское дело в части исковых требований Полины Лурье к Ларисе Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из квартиры, которую певица продала под влиянием мошенников. Начало заседания ожидается в 16:00.