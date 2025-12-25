На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мосгорсуд решает вопрос выселения Долиной из проданной квартиры. Онлайн

Мосгорсуд рассматривает дело о квартире певицы Ларисы Долиной — онлайн-трансляция
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье

Кирилл Зыков/РИА Новости
Московский городской суд приступил к рассмотрению иска к Ларисе Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из проданной квартиры. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. Верховный суд 16 декабря отменил решения нижестоящих инстанкций и подтвердил право собственности на московскую квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. «Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:23

Полины Лурье тоже нет в зале.

16:20

Лариса Долина не пришла на заседание Мосгорсуда, где рассматривается иск о ее выселении из квартиры.

15:55

Адвокат Лурье выражала опасение, что сторона Долиной постарается сделать закрытым заседание Мосгорсуда о принудительном выселении артистки. Защита покупательницы хочет настаивать на полной открытости процесса.

15:45

Московский городской суд сегодня рассмотрит гражданское дело в части исковых требований Полины Лурье к Ларисе Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из квартиры, которую певица продала под влиянием мошенников. Начало заседания ожидается в 16:00.

15:50

Появились новые записи
показать
