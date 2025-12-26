На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава крупнейшей партии в ЕП призвал отправить немецкие войска на Украину

Глава ЕНП Вебер призвал отправить немецких военных на Украину под флагом ЕС
true
true
true
close
Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Руководитель Европейской народной партии (ЕНП) и глава ее фракции в Европейском парламенте (ЕП) Манфред Вебер предложил отправить немецких военнослужащих на Украину под флагом Европейского союза (ЕС). Об этом пишет газета Die Zeit.

По мнению депутата, Европа должна сыграть ответственную роль в гарантиях безопасности для Украины.

«Я надеюсь, что тогда мы будем говорить не о национальных, а о европейских оперативных структурах. Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», — сказал Вебер.

Он выразил уверенность, что от президента США Дональда Трампа не стоит ожидать урегулирования украинского конфликта исключительно с помощью американских военных. При этом парламентарий добавил, что Германия «не должна остаться в стороне», если ЕС решит отправить войска на Украину под своим флагом.

22 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. Как он отметил, соответствующую готовность выразили несколько государств — членов Североатлантического альянса.

Ранее была названа причина для возможного начала общеевропейской войны против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами