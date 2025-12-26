Глава крупнейшей партии в ЕП призвал отправить немецкие войска на Украину

Руководитель Европейской народной партии (ЕНП) и глава ее фракции в Европейском парламенте (ЕП) Манфред Вебер предложил отправить немецких военнослужащих на Украину под флагом Европейского союза (ЕС). Об этом пишет газета Die Zeit.

По мнению депутата, Европа должна сыграть ответственную роль в гарантиях безопасности для Украины.

«Я надеюсь, что тогда мы будем говорить не о национальных, а о европейских оперативных структурах. Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», — сказал Вебер.

Он выразил уверенность, что от президента США Дональда Трампа не стоит ожидать урегулирования украинского конфликта исключительно с помощью американских военных. При этом парламентарий добавил, что Германия «не должна остаться в стороне», если ЕС решит отправить войска на Украину под своим флагом.

22 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. Как он отметил, соответствующую готовность выразили несколько государств — членов Североатлантического альянса.

