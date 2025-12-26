проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач назвал главные причины, почему россияне стали покупать больше антидепрессантов

Врач Крашкина: потребление антидепрессантов в России выросло из-за двух причин

true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В 2025 году россияне купили на 36% больше антидепрессантов, чем годом ранее. Как объяснила «Газете.Ru«врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, такой рост объясняется тем, что антидепрессанты начали применять при лечении не психиатрических заболеваний, и тем, что некоторые аптеки продают препараты без рецепта, несмотря на запрет.

«Очевидно, что меняется отношение пациентов: обращаться за психиатрической помощью становится менее стыдно, а обсуждение ментального здоровья — теперь нормальное явление. Депрессия сегодня все чаще рассматривается как заболевание, а не как временное эмоциональное состояние. Этому способствует и накопление стрессовых факторов: экономическая нестабильность, высокий уровень неопределенности, перегрузка на работе и хроническое недосыпание. Врачи отмечают, что все больше пациентов приходят с жалобами на длительную усталость, потерю мотивации, тревогу и нарушения сна — симптомы, характерные не только для депрессии, но и для целого спектра стресс-связанных нарушений. Для многих именно медикаментозная терапия становится первым шагом к восстановлению», — рассказала врач.

Существенную роль играет и то, что антидепрессанты все чаще применяются вне психиатрии.

«Например, антидепрессанты могут назначить при хронической боли, мигрени, синдроме раздраженного кишечника, нарушениях сна. Пациенты с такими состояниями обычно наблюдаются у врачей других специальностей и получают рецепты как часть комплексного лечения, что также увеличивает общее потребление препаратов. Но наиболее резкий рост обеспечивается не медицинскими учреждениями, а аптеками: большая часть препаратов приобретается самостоятельно, без участия государственных льготных программ. Это отражает общую проблему доступности психиатрической помощи. Даже если человеку требуется наблюдение специалиста, попасть на прием бывает трудно, и многие выбирают путь самопомощи — нередко не самый безопасный», — заметила доктор.

Ранее россиян предупредили о рисках развития синдрома «офисного колена».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами