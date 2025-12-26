Эпштейн хранил дома головной убор с надписью на русском языке

Финансист Джеффри Эпштейн хранил в шкафу дома в Нью-Йорке головной убор с надписью «Барин» на русском языке, шапку в виде короны, а также лапти и валенки. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы министерства юстиции США, передает РИА Новости.

Утверждается, что Эпштейн хранил в шкафу одежду и обувь из разных стран и культур. На одной из фотографий показаны несколько пар плетеной обуви, напоминающей лапти. На опубликованных кадрах видны головные уборы в виде игрушечной короны, а также в форме фуражки из светлой ткани с надписью «Барин» на русском языке.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

