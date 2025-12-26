Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета страны

Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку усилий президента страны Николаса Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа. Об этом в Telegram написал министр иностранных дел республики Иван Хиль.

«От имени президента Николаса Мадуро мы хотим выразить нашу искреннюю благодарность правительству РФ за ценную поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа перед лицом угроз и незаконных военных действий администрации США в Карибском бассейне», — написал глава МИД.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Глава Белого дома также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, в каком случае Трамп решится на военную операцию в Венесуэле.