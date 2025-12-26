На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Расторгуев назвал любимое новогоднее блюдо

Лидер «Любэ» Расторгуев назвал борщ и пельмени любимыми новогодними блюдами
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев признался, что любит добавлять к традиционному новогоднему меню борщ и пельмени. Об этом он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей.

По его словам, он любит сельдь под шубой и другие салаты, которые «готовили наши мамы и бабушки».

«Но я очень люблю, помимо праздничных блюд, еще и обычные угощения, скажем так, повседневные. То есть борщ или пельмени», — добавил артист.

Расторгуев отметил, что в последние годы праздник в его семье отмечают сдержанно.

В сентябре сообщалось, что гонорар группы «Любэ» и Расторгуева вырос до шести миллионов рублей за частное выступление.

Помимо основного гонорара, организаторам необходимо учитывать дополнительные затраты: бытовой райдер Расторгуева обойдется заказчику в 150 тысяч рублей, а техническое обеспечение — до 700 тысяч рублей. Для Николая Расторгуева в гримерке должны быть: овощи, фрукты, овсяные хлопья, кефир и дорогой виски. Для остальных участников коллектива предусмотрены пицца, пиво и водка.

Ранее автор хитов «Любэ» сказал, каких песен не хватает России.

