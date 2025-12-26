На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

Оставили ноутбуки и карты: ВСУ проверяют отход из Гуляйполя

ВСУ проводят проверку данных о потере командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
ВСУ начали служебную проверку после сообщений о возможной утрате командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали служебную проверку после сообщений о возможной утрате контроля над командным пунктом в городе Гуляйполе Запорожской области.

Поводом стали видеозаписи и публикации в Telegram-каналах, на которых зафиксирован захваченный пункт управления с оставленной техникой, документами и личными вещами военнослужащих.

О начале проверки сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин в комментарии изданию «Общественное. Новости». По его словам, информацию о возможной потере командного пункта изучают компетентные органы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность распространяемых в сети материалов. Волошин отметил, что в случае подтверждения факта утраты пункта и оставления на нем техники и документов правоохранительные органы могут открыть уголовное производство.

Он также указал, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и командиров, которые могли быть причастны к принятию решений об отходе подразделения. В ВСУ подчеркнули, что подобные процедуры являются стандартными в ситуациях, когда речь идет о возможных нарушениях порядка службы или угрозе утечки служебной информации.

Видео в Telegram

Информация о произошедшем начала распространяться после публикации видеозаписей в ряде Telegram-каналов. На кадрах показано помещение, которое в публикациях обозначается как командный пункт ВСУ. Внутри видны ноутбуки, мобильные телефоны, бумажные карты местности и другие предметы, которые могли использоваться для управления подразделениями.

Издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники сообщило, что проверка связана с действиями батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ, который мог покинуть пункт управления, оставив часть имущества.

Источники издания отмечают, что оставленные предметы потенциально могут содержать важные данные, включая сведения о позициях, маршрутах и системе управления.

Обстановка вокруг Гуляйполя

Гуляйполе и его окрестности остаются зоной активных боевых действий на Запорожском направлении. ВС РФ продолжают активные наступательные действия. По данным Минобороны, подразделения группировок «Днепр» и «Восток» ведут удары по позициям ВСУ в районе Гуляйполя и других населенных пунктов Запорожской области, продвигаясь вперед. В частности, удары наносились возле Гуляйполя, Новоданиловки, Орехова и других точек на линии соприкосновения.

Из сводок Минобороны также следует, что город, подъездные пути и прилегающие территории находятся под огнем артиллерии и беспилотных систем группировки «Восток», а попытки украинских сил перебросить резервы в район отражались с помощью БПЛА.

Накануне «Военное обозрение» писало, что российские войска заняли значительную часть микрорайона Цветочный в Гуляйполе. ВСУ, по данным издания, оказались окружены в районе городской автостанции. Продвигаясь на северо-запад, российские подразделения также расширяют контроль за чертой города и стремятся создать условия для дальнейшего флангового давления на позиции ВСУ в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами