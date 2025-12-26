Оставили ноутбуки и карты: ВСУ проверяют отход из Гуляйполя

ВСУ проводят проверку данных о потере командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе

ВСУ начали служебную проверку после сообщений о возможной утрате командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали служебную проверку после сообщений о возможной утрате контроля над командным пунктом в городе Гуляйполе Запорожской области.

Поводом стали видеозаписи и публикации в Telegram-каналах, на которых зафиксирован захваченный пункт управления с оставленной техникой, документами и личными вещами военнослужащих.

О начале проверки сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин в комментарии изданию «Общественное. Новости». По его словам, информацию о возможной потере командного пункта изучают компетентные органы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность распространяемых в сети материалов. Волошин отметил, что в случае подтверждения факта утраты пункта и оставления на нем техники и документов правоохранительные органы могут открыть уголовное производство.

Он также указал, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и командиров, которые могли быть причастны к принятию решений об отходе подразделения. В ВСУ подчеркнули, что подобные процедуры являются стандартными в ситуациях, когда речь идет о возможных нарушениях порядка службы или угрозе утечки служебной информации.

Информация о произошедшем начала распространяться после публикации видеозаписей в ряде Telegram-каналов. На кадрах показано помещение, которое в публикациях обозначается как командный пункт ВСУ. Внутри видны ноутбуки, мобильные телефоны, бумажные карты местности и другие предметы, которые могли использоваться для управления подразделениями.

Издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники сообщило, что проверка связана с действиями батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ, который мог покинуть пункт управления, оставив часть имущества.

Источники издания отмечают, что оставленные предметы потенциально могут содержать важные данные, включая сведения о позициях, маршрутах и системе управления.

Обстановка вокруг Гуляйполя

Гуляйполе и его окрестности остаются зоной активных боевых действий на Запорожском направлении. ВС РФ продолжают активные наступательные действия. По данным Минобороны, подразделения группировок «Днепр» и «Восток» ведут удары по позициям ВСУ в районе Гуляйполя и других населенных пунктов Запорожской области, продвигаясь вперед. В частности, удары наносились возле Гуляйполя, Новоданиловки, Орехова и других точек на линии соприкосновения.

Из сводок Минобороны также следует, что город, подъездные пути и прилегающие территории находятся под огнем артиллерии и беспилотных систем группировки «Восток», а попытки украинских сил перебросить резервы в район отражались с помощью БПЛА.

Накануне «Военное обозрение» писало, что российские войска заняли значительную часть микрорайона Цветочный в Гуляйполе. ВСУ, по данным издания, оказались окружены в районе городской автостанции. Продвигаясь на северо-запад, российские подразделения также расширяют контроль за чертой города и стремятся создать условия для дальнейшего флангового давления на позиции ВСУ в Запорожской области.